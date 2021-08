Un post apparso sulla pagina Instagram di Anna Pettinelli potrebbe aver smentito un Gossip che da giorni impazza sul web: la speaker radiofonica, infatti, avrebbe rassicurato i fan sul suo futuro nel cast di Amici. Affidandosi a dei modi di dire piuttosto comuni, la professoressa del talent-show ha lasciato intendere che ci sarebbe poco di vero dietro alle voci che la vorrebbero estromessa dalla commissione interna di canto: si è vociferato, inoltre, che la romana potesse essere sostituita da Alberto Urso.

Le prime parole di Anna su Amici 21

Potrebbero non essere fondate alcune voci che sono circolate in questi giorni sul cast di Amici 21.

Dopo aver parlato di una trattativa non andata bene tra Arisa e la produzione del talent-show, i giornalisti hanno rilanciato ipotizzando un altro inaspettato addio tra gli insegnanti.

Un rumor che non ha ancora trovato conferma, infatti, sostiene che Anna Pettinelli non sarebbe stata inserita nella lista dei professori dell'edizione 2021/2022 del format di Maria De Filippi: il candidato numero uno a prendere il posto della romana da metà settembre, sarebbe Alberto Urso.

Il 4 agosto, però, la diretta interessata ha catturato l'attenzione dei fan e dei curiosi con un messaggio piuttosto significativo che ha pubblicato su Instagram. Sul profilo della speaker radiofonica, infatti, qualche ora fa è apparso un post che molti hanno interpretato come una smentita dell'indiscrezione che la vorrebbe lontana dalla cattedra di Amici dopo le vacanze.

Il possibile ritorno di Alberto Urso ad Amici

Anna, dunque, mercoledì 4 agosto ha deciso di utilizzare i social network per commentare a suo modo i tanti rumor che sono circolati sul suo futuro in televisione. "La gente vede, sente e parla. Purtroppo, però, vede male, sente poco e parla troppo", questo è il messaggio che Pettinelli ha condiviso su Instagram dopo aver letto quello che è stato detto e scritto sul suo conto in questi giorni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con questo simpatico post, dunque, la romana sembra aver voluto negare la mancata riconferma nel cast di Amici, anche perché a ciò ha allegato un suo personale pensiero che pare avvalorare la tesi appena esposta. "Fatevi un bagno o un vaccino che sarebbe l'ora. Siate spensierati e godetevi questi spicci di vacanze", ha esordito l'insegnante di canto rivolgendosi direttamente a chi sta ipotizzando un suo possibile addio anticipato al talent-show di Maria De Filippi.

I cambiamenti nella commissione interna di Amici

"Non credete a tutto come i somari. Quelli volano, e anche bassi", ha aggiunto Anna nello sfogo social che i siti stanno riportando il 5 agosto come possibile smentita alle voci di addio alla scuola di Amici. Tra gli hashtag che la speaker ha usato per accompagnare il suo ultimo post Instagram, spicca quello "fake news": la donna, dunque, avrebbe negato con ironia e decisione la notizia di una probabile sostituzione con Alberto Urso nella ventunesima edizione del format di Canale 5.

Se Pettinelli ha lasciato intendere che tornerà a ricoprire il ruolo di professoressa di canto dopo l'estate, altrettanto non ha fatto Arisa. La abruzzese, infatti, non ha ancora smentito il gossip che la vorrebbe lontanissima dal programma di Maria De Filippi a causa di un accordo non raggiunto.

A prendere il posto della uscente Rosalba, dovrebbe essere Lorella Cuccarini. La showgirl si sarebbe prestata con entusiasmo ad un cambio di categoria, lasciando la sua cattedra a Raimondo Todaro, che dovrebbe essere l'unica new entry nella commissione interna di danza della stagione 2021/2022 del talent che tornerà in onda a partire da sabato 18 settembre.