I colpi di scena nel gran finale della soap opera Una vita non mancheranno, e le anticipazioni spagnole su quello che succederà, rivelano che ci saranno delle sorprese inaspettate. Occhi puntati in primis su Genoveva che, dopo tutto il male che ha fatto agli abitanti di Acacias, si ritroverà ad essere vittima di una vendetta crudele che si concluderà con la sua morte.

Salmeron, nel momento in cui si renderà conto che le resta poco da vivere, chiederà di vedere Felipe perché ha intenzione di chiedergli scusa per tutte le cattive azioni del passato.

Le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita: Genoveva vittima di sua figlia

Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate della soap opera Una Vita riportano che per Genoveva arriverà il momento della resa dei conti finale. La dark lady di Acacias, dopo tutte le cattive azioni di questi anni, si ritroverà ad essere lei stessa vittima di un piano spietato che verrà messo a punto da sua figlia Gabriela.

Quando la ragazza tornerà ad Acacias, dopo che per anni non ha avuto alcun tipo di rapporto e contatto diretto con la mamma, fingerà di essere interessata a recuperare tutto il tempo perso.

Peccato, però, che il suo scopo sarà soltanto quello di mettere le mani sul patrimonio della madre, giacché si è alleata con Donna Cayetana, che tutti credevano morta, ma che in realtà ha sempre tramato alle spalle dei residenti di Acacias.

Prima di morire, Salmeron chiede di rivedere Felipe

Gabriela comincerà ad avvelenare lentamente, giorno dopo giorno, sua mamma Genoveva fino al punto in cui le sue condizioni di salute si aggraveranno profondamente.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita preannunciano che per Salmeron ci sarà ben poco da fare, e i medici le diranno che ormai le resta poco da vivere.

In punto di morte, quindi, la dark lady chiederà a sua figlia di chiamare Felipe per poterlo vedere per l'ultima volta.

L'avvocato di Acacias si presenterà a casa di colei che è stata sua moglie per diversi anni e ascolterà le sue parole.

Felipe non perdona Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Salmeron chiederà scusa all'avvocato per tutto il male che gli ha causato nel corso di questi anni e per la sofferenza che gli ha provocato.

Le parole di Genoveva in punto di morte colpiranno profondamente Felipe: nonostante ciò, Alvarez Hermoso non riuscirà a concedere il suo perdono alla dark lady di Acacias.

Felipe, quindi, volterà le spalle alla donna e la lascerà piangente tra le braccia di sua figlia Gabriela, prima di emettere l'ultimo respiro.

L'avvocato, invece, volterà definitivamente pagina: dopo l'addio con Genoveva, infatti, riuscirà di nuovo a riprendere in mano le redini della sua vita. Felipe apparirà felice e sorridente al fianco di Dori, l'infermiera che lo accudirà dopo il suo malessere e che resterà al suo fianco, al punto da farlo innamorare e progettare un futuro insieme.

Si avvicina il finale della soap opera spagnola di Canale 5

Un finale sorprendente quello di Una Vita: la soap opera iberica, che in questi anni ha appassionato il pubblico di Canale 5 registrando picchi di oltre il 22% di share, chiuderà con la dipartita di Genoveva, considerata la "donna Francisca" di questa soap.

Sebbene in Spagna il finale di Una Vita sia già stato trasmesso, in Italia servirà ancora un po' di tempo. Al momento, infatti, è prevista un'altra stagione televisiva in compagnia delle avventure degli abitanti di Acacias nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Com'è già successo con la soap Il Segreto, non si esclude che anche in questo caso Mediaset possa decidere di trasmettere in prime time il finale.