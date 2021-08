Tra i ballerini professionisti delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi vi era Valerio Pino. Per anni è stato uno dei volti più amati del talent show di Canale 5, apprezzatissimo dal pubblico per il suo talento e la sua avvenenza fisica. Nel corso degli anni, però, il rapporto tra Valerio e la produzione del programma Mediaset si è deteriorato fino al punto in cui il ballerino è stato estromesso definitivamente dal cast. In questi giorni Valerio Pino è tornato a parlare pubblicamente, concedendo un'intervista alla tv spagnola, dove ha puntato il dito contro la televisione italiana e i suoi meccanismi.

L'ex ballerino di Amici, Valerio Pino, sbotta contro la tv italiana

Nel dettaglio, l'ex ballerino di Amici ha duramente sbottato contro il "sistema" che ci sarebbe nel nostro Paese, legato al mondo dello spettacolo e della televisione.

Il ballerino ha ammesso che in Italia non appare ormai in televisione da svariati anni. "Mi mettono il bavaglio, soltanto le riviste mi contattano per parlare, in tv no", ha dichiarato l'ex volto noto del programma di Maria De Filippi.

"Nel mondo dello spettacolo italiano c'è una ipocrisia molto grande", ha rivelato ancora Valerio nel corso dell'intervista alla televisione spagnola, aggiungendo che ci sarebbero dei personaggi che ancora oggi non potrebbero rivelare di essere omosessuali.

'Le cose sono degenerate', sbotta Valerio Pino

Secondo Valerio Pino, per fare carriera televisiva nel nostro Paese, bisognerebbe concedersi a un produttore o un regista che lavora già nell'ambito televisivo, oppure bisognerebbe puntare sulla raccomandazione da parte del politico di turno.

"Le cose sono degenerate", ha ammesso Valerio Pino aggiungendo poi che si vuole fare strada in televisione, bisognerebbe seguire un "particolare" percorso.

Insomma delle accuse che non sono passate affatto inosservate quelle dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi rivolte nei confronti della televisione italiana che per anni gli ha permesso di spopolare al punto da diventare uno dei volti più amati dagli spettatori Mediaset.

Confermata la nuova edizione di Amici su Canale 5

In attesa di scoprire se, dopo questa intervista al vetriolo rilasciata alla tv spagnola, Valerio Pino avrà modo di sfogarsi anche in qualche programma televisivo italiano, fervono i preparativi per la prossima edizione di Amici.

Il talent show di Canale 5 è giunto alla sua ventunesima edizione di messa in onda su Canale 5 e quest'anno, Maria De Filippi giocherà d'anticipo.

La data d'inizio di Amici 21, infatti, è fissata per sabato 18 settembre 2021 e non più a metà novembre come accadeva negli ultimi anni.