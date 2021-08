Belen Rodriguez recentemente è divenuta mamma per la seconda volta. Mercoledì 11 agosto la piccola Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, compie 30 giorni da quando è venuta alla luce. La showgirl argentina ha rilasciato un'intervista alla rivista 'Chi', diretta da Alfonso Signorini nella quale ha parlato della sua prima figlia femmina e della storia d'amore - che ha appena raggiunto un anno - con Antonino. Proprio per quanto riguarda il compagno di Belen, ogni giorno domanda alla sua ragazza di sposarla e la domanda che ci si pone è se in seguito alla nascita di Luna Mari, la coppia non decida di compiere il grande passo.

Belen Rodriguez: 'Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto'

L'11 luglio, esattamente un mese fa, Belen Rodriguez, attraverso i propri canali ufficiali social annunciava la nascita della figlia Luna Mari Spinalbese, avuta con Antonino. Da allora, l'argentina ha postato sul suo account Instagram vari momenti passati con la bambina. Oggi, 11 agosto, la rivista 'Chi' pubblicherà un'intervista della coppia di neo genitori.

L'argentina ha dichiarato su Luna Mari: 'Mia figlia era nel mio destino' e ha aggiunto in riferimento alla relazione d'amore con Spinalbese: "Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto'. La showgirl ha proseguito nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini evidenziando che secondo lei ci sono poche persone destinate a noi e dipendono dal momento in cui si vive.

La conduttrice del programma 'Tu si que vales' ha inoltre affermato che quando le persone crescono, mutano e con loro mutano anche le esigenze, facendo riferimento alle precedenti relazioni che ha vissuto nel corso del suo passato.

Spinalbese chiede ogni giorno a Belen di sposarlo

Nel corso dell'intervista, la soubrette non ha mai citato direttamente i suoi ex.

Il più importante è stato certamente Stefano De Martino. Con il ballerino si è sposata, il loro matrimonio è durato 4 anni e dalla loro relazione è nato Santiago, il primo figlio di Belen Rodriguez. A 'Chi', l'argentina ha dichiarato che ci sono circostanze in cui ci si mette insieme da piccoli, ma in seguito, la propria testa muta, proprio come i desideri.

"Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene", ha sottolineato la showgirl alle pagine della rivista di Alfonso Signorini.

Il neo papà ha rivelato, invece, che tutti i giorni, dal 4 agosto dell'anno passato, domanda a Belen Rodriguez di compiere il grande passo, pronto a convolare a nozze con l'argentina da cui ha avuto la piccola Luna Mari.

Il primo anniversario di Belen e Antonino

Sono giorni importanti per la coppia composta da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Oggi, 11 agosto, la loro bambina Luna Mari compie un mese di vita, mentre il parrucchiere e la soubrette, una settimana fa, il 4 agosto, hanno festeggiato il loro primo anniversario da quando decisero di mettersi insieme.

Antonino e Belen hanno trascorso quel giorno in un luogo lussuoso e da sogno.

Per quella circostanza, il parrucchiere non si sarebbe presentato a mani vuote, ma avrebbe donato alla sua ragazza una borsa firmata che lei avrebbe sfoggiato sui social network di recente.