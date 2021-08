Martina Miliddi e Aka7even (all'anagrafe Luca Marzano) sono finiti nuovamente sotto i riflettori. Tutto è partito da una dedica della ballerina di Amici rivolta all'attuale compagno Raffaele Renda. Pochi istanti dopo, Aka7even ha postato un messaggio che secondo alcuni utenti sarebbe una frecciatina rivolta all'ex. Dopo essere stata presa di mira da alcuni utenti, Miliddi potrebbe avere replicato alla stoccata di Marzano.

La dedica della discordia

L'ex allieva di Amici, nella giornata di domenica 29 agosto, ha deciso di pubblicare una dedica al suo attuale compagno.

La diretta interessata ha esordito: "Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile". Per un determinato periodo, la ballerina ha cercato di favorire la carriera professionale. Successivamente, però, ha capito di non poter nascodere i suoi sentimenti. Un messaggio che è stato molto apprezzato da Raffaele Renda, tanto che ha deciso di ripostare la dedica sul suo account.

Poco dopo il messaggio di Martina, su Twitter, Aka7even ha postato un messaggio criptico: "Bello sputare nel piatto dove si mangia".

Lo sfogo di Martina

Dopo la presunta stoccata del suo ex, Martina Miliddi ha deciso di condivivere una stories di Giulia Stabile. Il messaggio invita ad utilizzare i social nel modo giusto: "Cerchiamo di dare un senso".

Inoltre, il consiglio è quello di scindere il mondo virtuale dalla vita reale: "Smettiamola di farci viaggi e creare storie inesistenti". Infine, la vincitrice di Amici ha invitato tutti ad esprimere la propria opinione ma senza mai offendere il prossimo.

A quanto pare, le parole ricondivise da Miliddi non hanno avuto l'effetto sperato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alcuni fan di Luca Marzano hanno puntato il dito contro Martina. A quel punto, la ballerina sarda ha spiegato la sua posizione: "Quello che scrivete non mi appartiene, sprecate solo tempo". Inoltre, la giovane ha fatto sapere di dedicare il giusto spazio solamente alle persone che ama.

Miliddi attaccata da alcuni fan

Ancora una volta, il discorso di Martina Miliddi è sembrato non piacere a tutti i suoi followers.

In particolare, un utente ha chiesto alla ballerina di vergognarsi per la stories postata qualche ora prima. La diretta interessata anziché glissare, ha scelto di rispondere nuovamente: "Vergognarmi di cosa? Continuo a portare avanti quello in cui credo".

Sebbene Martina Miliddi non abbia menzionato alcun nome o fatto riferimento a nessuno in particolare, alcuni utenti hanno ipotizzato che si sia trattata di una replica all'ex Aka7even. Dal momento che la ballerina non ha confermato o smentito, è d'obbligo utilizzare il condizionale.