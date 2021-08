Martina Miliddi, Luca Marzano (alias Aka7even) e Raffaele Renda sono tornati a far parlare di sé.

Nelle scorse ore, la ballerina ha postato su Instagram una dedica per il suo attuale compagno Raffaele. Pochi minuti dopo il messaggio d'amore di Martina, Aka7even è stato protagonista di uno sfogo su Twitter: secondo alcuni utenti, Marzano avrebbe lanciato una sorta di frecciatina indiretta proprio all'ex fidanzata.

La dedica della ballerina a Raffaele

La love story tra Martina Miliddi e Raffaele Renda prosegue a gonfie vele. Per questo motivo, la ballerina ha deciso di pubblicare una dedica, su Instagram, al suo attuale compagno.

Nel dettaglio, Martina ha chiosato: "Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile". La ragazza ha spiegato di avere tenuto per mesi i propri sentimenti lontano dal percorso artistico all'interno del talent show di Maria De Filippi. Oggi, però, Martina sente di non potere stare più lontana da Renda: "Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa". Prima di concludere la dedica, la giovane ha fatto sapere di essere sempre al fianco del cantante in ogni sua decisione.

La dedica è stata molto apprezzata da Raffaele Renda, tanto che il giovane ha deciso di ricondividerla tra le sue stories.

Le parole scritte da Aka7even

Pochi minuti dopo questa dedica, su Twitter Aka7even ha pubblicato un messaggio piuttosto criptico.

Nel dettaglio, Luca Marzano ha esordito con la frase: "Bello sputare nel piatto dove si mangia". Successivamente, il cantante ha fatto sapere di essere interessato solamente alla musica e ai successi che sta ottenendo: in particolare "Loca" risulta essere in tendenza. Infine, Aka7even ha fatto sapere di non voler puntare il dito contro nessuno, ma di voler colpire solamente a colpi di "rampapapam" (parola utilizzata nel brano Loca).

Luca Marzano non ha menzionato direttamente la sua ex. Tuttavia, alcuni fan del cantante campano sui social hanno ipotizzato che il suo sfogo sia arrivato come una sorta di risposta dopo la dedica di Martina Miliddi a Raffele Renda. Anche se il condizionale è d'obbligo, in quando effettivamente il suo messaggio è piuttosto generico.

Il 'triangolo amoroso' nato ad Amici

Martina Miliddi e Luca Marzano hanno avuto una relazione durante Amici nella scorsa primavera. Ad un certo punto, la ballerina aveva però rivelato di essere attratta anche da Raffaele Renda. Ben presto, Martina e Luca avevano deciso di prendere due strade differenti.

Terminata l'esperienza ad Amici, la ballerina aveva deciso di frequentare Raffaele: in un primo momento quest'ultimo aveva deciso di sfilarsi dal "triangolo amoroso". Successivamente, però, ha scelto di lasciarsi andare con Martina. Da quel momento i due ex compagni di scuola sono diventati inseparabili.