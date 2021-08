È tempo di nuove registrazioni a Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda dal 13 settembre su Canale 5. Intanto, però, sono ripartite le riprese ufficiali del programma e dopo quelle della scorsa settimana, ecco che il 30 agosto i vari protagonisti del trono classico e over sono ritornati di nuovo in studio pronti a mettersi in gioco per questi nuovi appuntamenti. Intanto, però, dietro le quinte della trasmissione si è consumato un siparietto tra Tina e Gianni, e la vulcanica opinionista non le ha mandate a dire al suo collega.

Siparietto dietro le quinte di Uomini e donne tra Tina e Gianni

Nel dettaglio, Gianni Sperti questa mattina ha postato delle stories sul suo profilo Instagram, in cui confermava il ritorno in studio a Uomini e donne per le nuove registrazioni di questo lunedì mattina.

Poco dopo, anche Tina Cipollari ha postato sul suo profilo un breve video, girato dallo stesso collega, che a punzecchiava mentre si trovava al trucco.

Gianni ha provato a prendere in giro la sua storica collega che con lui condivide lo studio di Uomini e donne e la reazione della Cipollari non si è fatta attendere.

'Ma che domanda è?', sbotta Tina con Gianni

"Ma da quanto tempo stai facendo il restauro?", ha chiesto Gianni Sperti a Tina inquadrandola nel momento in cui la parrucchiera presente agli studi di Uomini e donne, le stava ultimando l'acconciatura che poi avrebbe mostrato in video durante la nuova registrazione del dating show.

"Ma che domanda è? Arrivo quando arrivi tu. Da quanto tempo...", ha sbottato Tina rivolgendosi al suo collega e rispondendo così alla sua domanda goliardica.

Insomma, anche dietro le quinte di Uomini e donne, Tina non perde affatto il suo modo di fare battagliero e non le manda a dire neppure al suo collega, col quale quest'anno condividerà un altro anno insieme, visto che entrambi sono stati riconfermati per la stagione 2021/2022 del dating show di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma ha rifatto il seno: primi scontri con Tina a Uomini e donne

Una stagione che, fin dalle primissime registrazioni, promette molto bene dato che ci sarà spazio per il nuovo intervento chirurgico al quale si è sottoposta la dama torinese Gemma Galgani.

In studio, infatti, ha ammesso di essersi rifatta il seno e di aver fatto anche delle punture alle labbra, così da rimpolparle maggiormente.

Una rivelazione che manderà subito in tilt Tina Cipollari: le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che tra le due donne ci sarà un acceso scontro verbale in studio su questo argomento. Intanto Gemma è uscita allo scoperto con le prime foto del seno rifatto e ha ammesso che con questo "aiutino" ha ritrovato il décolleté di quando era ragazzina.