Non si placano le voci sul cast della nuova edizione di Amici, la ventunesima che esordirà in televisione sabato 18 settembre. Dopo aver anticipato il forfait di Arisa a causa di una trattativa non chiusa con la produzione, i giornalisti fanno sapere che un'altra professoressa di canto potrebbe non partecipare al talent-show di Maria De Filippi. Stefano De Martino, invece, avrebbe già preannunciato il suo addio alla fase serale: a prendere il posto del napoletano in giuria, potrebbe essere Elodie Di Patrizi.

Tante novità nella commissione interna di Amici

Non sarebbero finite con la sostituzione di Arisa le novità nel cast della ventunesima edizione di Amici. Stando a quello che raccontano le riviste di Gossip il 4 agosto, un'altra insegnante di canto non sarebbe stata confermata per l'edizione 2021/2022 del talent-show. Pare che Maria De Filippi abbia deciso di cambiare quasi del tutto la commissione interna del suo storico programma, partendo dai professori che seguiranno i percorsi dei cantanti nella scuola.

Fatta eccezione per Rudy Zerbi, tutti gli altri tutor dovrebbero essere rimpiazzati da personaggi che hanno a che fare con la trasmissione Mediaset. Anna Pettinelli, ad esempio, potrebbe lasciare il posto ad un ragazzo che ha vinto Amici un paio d'anni fa: riprende quota, infatti, il rumor secondo il quale Alberto Urso potrebbe essere una delle new entry tra i prof del format di Canale 5.

Cambiamenti anche nella giuria di Amici

Anna Pettinelli e Arisa non sarebbero le uniche 'star' di Amici 20 a non figurare più nel cast dell'edizione numero 21. I giornali di gossip, infatti, anticipato che anche nella giuria del serale dovrebbero esserci sostanziali cambiamenti. Stefano De Martino avrebbe già comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di non bissare l'esperienza da giurato nella fase più delicata del programma, quella alla quale ha partecipato nella prossima primavera con un discreto successo.

Il napoletano (che è diventato famoso proprio dopo essere stata allievo del talent-show di Canale 5 nel 2009), dunque, vorrebbe intraprendere nuove strade professionali, per questo non avrebbe accettato di ripetere l'avventura al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. L'ex marito di Belen Rodriguez, dunque, dovrebbe essere sostituito e per ora il nome più accreditato sembra essere quello di Elodie Di Patrizi, anche lei ex alunna di Amici ed oggi artista di successo nel panorama della musica italiana.

La data di debutto di Amici 21

Arisa, Anna Pettinelli e Stefano De Martino, dunque, non dovrebbero figurare nelle nuove puntate di Amici, quelle che andranno in onda a partire dal prossimo 18 settembre. Quest'anno, infatti, il talent-show di Maria De Filippi inizierà molto prima rispetto al passato: anziché a novembre, l'esordio dell'edizione numero 21 avverrà con un paio di mesi d'anticipo (ma questo non dovrebbero ridurre la durata totale del programma, anzi la finale sarebbe prevista sempre nel mese di maggio).

I talenti che avranno il compito di non far rimpiangere star del recente passato (Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even e Deddy), saranno presentati ufficialmente durante il primo speciale, quello in cui si dice dovrebbe esserci anche un commovente ricordo di Michele Merlo, ex allievo scomparso prematuramente a giugno scorso.

La scuola più famosa e longeva d'Italia, dunque, sta per riaprire i battenti: tra meno di un mese e mezzo, la conduttrice ufficializzerà sia i sei professori della commissione interna (Raimondo Todaro possibile new entry tra gli insegnanti di ballo e Lorella Cuccarini sostituita di Arisa nel canto) e gli alunni della classe 2021/2022.