Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne e influencer da oltre due milioni di followers, diventa papà per la prima volta? E' questa l'indiscrezione di Gossip che circola nelle ultime ore sul conto dell'ex fidanzato di Giulia De Lellis, che da circa un anno ormai fa coppia fissa con la nuova fiamma Elisa Visari, che gli ha fatto ritrovare il sorriso dopo un periodo non facile dovuto proprio alla rottura con l'influencer conosciuta nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La segnalazione su Andrea e Elisa: diventano genitori?

Nel dettaglio, diversi fan di Andrea damante hanno notato una story sibillina che in queste ore l'ex tronista ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Uno scatto in cui compare assieme alla sua fidanzata Elisa, mentre si vedono in primo piano gli occhi verdi di entrambi.

"Will be green...", ha scritto Damante nella didascalia dello scatto che ha condiviso sui social che tradotto diventa "saranno verdi", riferito proprio al colore degli occhi.

Immediata la reazione dei tantissimi fan che seguono Andrea sui social, molti dei quali hanno pensato che la giovane Elisa possa essere in dolce attesa di un bambino.

Il 'sospetto' dei fan sulla gravidanza di Elisa Visari

A riportare tale segnalazione, anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale sui social ha riportato un messaggio di una fan che ha notato la frase sibillina postata da Andrea Damante, la quale potrebbe lasciare poco spazio all'immaginazione.

Il "sospetto", quindi, è che Elisa sia incinta e quindi che la coppia diventerà genitori per la prima volta. Una notizia che, al momento, non trova ancora conferme da parte dei due diretti interessati, i quali non hanno confermato ma neppure smentito le voci che circolano in queste ore sulla possibile gravidanza di Elisa Visari.

Il dubbio quindi resta ancora tra i fan social e, nel caso in cui la notizia dovesse essere confermata, c'è da scommettere che Andrea e Elisa, troveranno un modo originale per poter dare l'annuncio ai tantissimi followers che li seguono e che fanno il tifo per la loro storia d'amore.

La fine della storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea

Del resto, nel corso delle ultime intervista, Damante non ha mai nascosto che con Elisa è riuscito a trovare davvero la donna della sua vita, lasciandosi completamente alle spalle il passato.

Tra le storie d'amore più importanti dell'ex tronista di Uomini e donne, vi è sicuramente quella con Giulia De Lellis.

I due si conobbero nel programma della De Filippi e, da quel momento, sono stati protagonisti di una love story fatta di tanto amore ma anche di tanti alti e bassi, fino ad arrivare al punto in cui scelsero di dirsi addio definitivamente.