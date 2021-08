Grandi colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera Tempesta d'amore, che prosegue la sua messa in onda con successo su Rete 4. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate tedesche che prossimamente arriveranno anche in Italia, rivelano che ci sarà un ritorno inaspettato nella vita di Robert. Dopo che sarà riuscito a ritrovare di nuovo il sorriso, l'uomo dovrà fare i conti con la sua ex Eva, che tornerà a contattarlo e a farsi viva dopo essere sparita nel nulla.

Eva torna nella vita di Robert: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, la love story tra Eva e Robert è giunta definitivamente al capolinea nel momento in cui la donna ha scoperto di avere avuto un figlio con Christoph.

Da quel momento in poi, nonostante i tentativi di superare quello che un vero e proprio trauma per la coppia, iniziò la fine della loro relazione.

Il colpo di scena ci fu quando Eva scelse di mettere fine a questo matrimonio e di sparire nel nulla, facendo perdere le sue tracce e lasciando Robert nel vortice della disperazione assoluta.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che da quel difficile momento sono passati diversi mesi e ormai Robert ha capito che è giunto il momento di voltare pagina in maniera definitiva.

La busta di Eva verrà recapitata a Robert

Grazie a Cornelia, Robert si renderà conto di aver trovato davvero la donna ideale della sua vita, con la quale pensare a costruire qualcosa di bello e duraturo insieme.

Lei, però, non è mai riuscita a superare il timore che il suo amato possa essere ancora legato alla sua ex moglie. E il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Eva tornerà a farsi viva nella vita di Robert, spiazzando l'armonia della nuova coppia.

Le trame tedesche della soap Tempesta d'amore, rivelano che tutto comincerà nel momento in cui Eva tornerà a farsi viva attraverso una busta, indirizzata al suo ormai ex marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna, però, non mostrerà affatto di essersi pentita della scelta presa di lasciare Robert e di iniziare un nuovo percorso di vita altrove.

L'ennesimo duro colpo per Robert: trame tedesche Tempesta d'amore

All'interno di quella busta, infatti, saranno contenuti i documenti per il divorzio ufficiale: Eva, infatti, chiederà all'uomo di mettere per sempre una pietra sopra al loro matrimonio e quindi di chiudere anche burocraticamente questa relazione.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che per Robert sarà l'ennesimo duro colpo che gli verrà dato dalla donna che aveva scelto di sposare e per la quale ha sofferto moltissimo.

Nonostante questa relazione sia finita da un po' di tempo, Robert non potrà fare a meno di ripensare a quello che c'è stato con Eva.