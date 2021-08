Le prossime puntate di Love is in the air che andranno in onda su Canale 5 vedranno l'arrivo ad Istanbul della signora Semiha. La donna è la nonna paterna di Eda e la misteriosa socia di Efe e, sin dal suo arrivo, si intuirà come voglia separare definitivamente la nipote da Serkan Bolat. L'arcigna signora non si fermerà di fronte a nulla per raggiungere il suo scopo e deciderà di stringere un'alleanza con Balca, la nuova addetta delle pubbliche relazioni della Art Life.

Spoiler Love is in the air: Balca mette gli occhi su Serkan Bokat

Tra qualche puntata, I telespettatori di Canale 5 assisteranno all'arrivo nelle trame della soap Tv turca di due nuovi personaggi.

La prima sarà Balca, assunta alla Art Life come addetta alle pubbliche relazioni, in sostituzione di Selin. Quest'ultima infatti, lascerà il lavoro e si trasferirà in Danimarca per porre distanza tra lei e Serkan. La nuova arrivata metterà gli occhi su Serkan Bolat, convinta che l'architetto sia il suo principe azzurro. Da qui nasceranno conflitti e attriti con Eda, la quale, seppure non sia tornata insieme all'ex fidanzato, si starà pian piano riavvicinando a lui. A mettere i bastoni tra le ruote ai due protagonisti, arriverà anche la nonna di Eda.

La nonna di Eda si allea con Balca nei prossimi episodi di Love is in the air

Semiha sarà la persona che più di tutte metterà a dura prova il legame di Eda e Serkan.

La donna arriverà a Istanbul e si presenterà alla Art Life facendo valere le quote azionarie della società di Efe Akman e lo farà con l'unico scopo di far fallire l'azienda. Semiha infatti, riterrà Alptekin responsabile della morte del figlio e vorrà veder andare in rovina l'intera famiglia Bolat. Per questo cercherà di dividere Eda e Serkan e per fare questo non si farà scrupoli, arrivando persino a far arrestare l'architetto con una falsa accusa di corruzione. Eda a questo punto, si vedrà costretta a sottostare al volere della nonna, anche se, per lei, sarà difficile stare lontana da Serkan.

La nonna, pur di convincere Eda a rompere ogni rapporto con l'ex fidanzato, arriverà a stringere un'alleanza con Balca, dopo aver intuito che la pr sarà interessata al suo datore di lavoro.

Semiha vuole dividere Eda e Serkan e presenta alla nipote il principe Seymen

Pertanto, nelle prossime puntate di Love is in the air, i fan vedranno come Balca cercherà di conquistare Bolat senza però riuscirci.

La nuova pr della Art Life, troverà ogni scusa per restare da sola con Serkan, ma l'architetto non cederà alle due avance. Il cuore di Bolat apparterà a Eda, la quale sarà sempre più confusa a causa del ricatto della nonna.

Con il prosieguo delle puntate, Semiha presenterà alla nipote il principe Seymen, rivelando a Eda che costui sarà l'uomo che lei stessa riterrà idoneo per stare al suo fianco. Semiha riuscirà con le sue macchinazione a dividere per sempre Eda e Serkan? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Love is in the air.