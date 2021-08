Ballando con le Stelle tornerà in onda da ottobre 2021 su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Quest'anno, però, lo show del sabato sera dovrà fare a meno di uno dei volti storici della trasmissione del sabato sera. Trattasi di Raimondo Todaro, il ballerino presente fin dalla primissima edizione, il quale sui social ha annunciato la sua uscita di scena dal cast del programma di Milly Carlucci. Una scelta dovuta al fatto che, dal prossimo settembre, Todaro entrerà a far parte del cast di Amici 21. Ebbene, sembrerebbe che Milly Carlucci non abbia gradito per nulla questo "sgarro" e sarebbe furiosa sia con Todaro che con Maria De Filippi.

Lo 'scippo' di Maria De Filippi a Milly Carlucci

Nel dettaglio, dopo l'annuncio dell'uscita di scena di Raimondo Todaro dal cast di Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci sui social aveva espresso il suo rammarico, ammettendo che avrebbe gradito un incontro di persona con il ballerino che per ben 15 anni ha fatto parte del cast delle sue trasmissioni serali in onda su Rai 1.

Tutto questo non è avvenuto anche se Todaro, ha prontamente risposto alla conduttrice, ammettendo di avere il Covid-19, motivo per il quale non avrebbe potuto imbastire un incontro di persona con la conduttrice, preferendo però dirle tutto telefonicamente prima che la notizia uscisse su giornali e siti web.

Ad aggiungere "pepe" a questa vicenda, ci ha pensato anche il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale ha svelato dei retroscena legati a questa vicenda che avrebbe deluso fortemente la conduttrice di Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle per Amici 21

La rivista, infatti, fa sapere che Milly Carlucci non avrebbe gradito per nulla questo "scippo" da parte di Maria De Filippi, che dal prossimo settembre avrà Todaro nel cast di insegnanti della ventunesima edizione di Amici, in onda come sempre su Canale 5.

"Milly s'infuria: quello della De Filippi è uno sgarbo.

E non è la prima volta", scrive la rivista diretta da Signoretti, facendo riferimento al fatto che già qualche anno fa la conduttrice di Canale 5 era riuscita a portar via Natalia Titova dal cast di Ballando con le stelle, per farla approdare ad Amici.

Il retroscena su Milly Carlucci: sarebbe furiosa

"Per lei è una pugnalata", ha svelato ancora una fonte vicina alla conduttrice di Ballando con le stelle, a proposito del "voltafaccia" di Raimondo Todaro, che ha scelto di passare alla concorrenza.

Insomma un inizio stagione decisamente scoppiettante per Milly Carlucci che da ottobre tornerà in onda con lo show che mette alla prova i vip come ballerini e poi nel 2022 sarà la volta della terza edizione de Il Cantante mascherato, sempre in prime time su Rai 1.