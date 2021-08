La collaborazione tra Can Yaman e Lux Vide continua. Il popolare attore turco, dopo l’esperienza da guest star nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, si prepara ad approdare in una nuova fiction con Francesca Chillemi. Si tratta di una serie per Mediaset dal titolo Viola come il mare, tratta dal romanzo d'esordio della giornalista Simona Tanzini "Conosci l’estate?", le cui riprese inizieranno nel mese di settembre tra Palermo e la Capitale. Nel frattempo, il progetto di Sandokan di cui si è tanto parlato è in stand-by e, stando alle fonti presenti sul web, slitterà al 2022.

Viola come il mare: si gira a settembre la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

Non si conoscono ancora i dettagli sul ruolo che Can Yaman vestirà nella nuova fiction Mediaset Viola come il mare, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide. Le uniche informazioni riguardano la trama, la quale ruoterà intorno alla protagonista, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi. Viola, per l'appunto, è una brillante giornalista televisiva affetta da sempre da una patologia neurologica: la sinestesia. Per la cronista romana ogni persona, oggetto o luogo si associa a una musica e quest'ultima a un colore. Questa particolarità della protagonista influenza il suo modo di percepire la realtà e l'aiuta a risolvere alcune situazioni complicate.

La nuova serie sarà un mix di commedia e detective story e vedrà la giornalista alle prese con alcuni casi di omicidio, ovviamente, da risolvere.

Sandokan slitta al 2022: confermati Can Yaman e Luca Argentero

All'inizio del 2021 Can Yaman, diventato famoso in Italia grazie alle serie romantiche DayDreamer, Bitter Sweet e Mr Wrong, si è trasferito a Roma per iniziare a lavorare sul suo prossimo personaggio, Sandokan.

Dopo mesi di allenamenti e preparazione, le riprese della fiction prodotta da Lux Vide e in programma per quest'estate non sono partite come stabilito inizialmente dalla produzione. Le fonti in rete rivelano che si inizierà a girare nel 2022, probabilmente nel mese di febbraio, ma è ancora tutto da confermare. Non si conoscono le motivazioni, ma si sa con certezza che il progetto slitterà al prossimo anno.

La trama, stando alle anticipazioni rilasciate online, rimarrà invariata, ossia sarà una rilettura in chiave moderna della saga di Emilio Salgari incentrata sulla Tigre della Malesia. La novità della fiction sarà la narrazione degli eventi. La storia d'amore, infatti, sarà raccontata da un punto di vista femminile. A tal proposito, rimane ancora un'incognita il nome dell'attrice che andrà a interpretare la protagonista della fiction.