Nuovi colpi di scena saranno destinati a sorprendere i telespettatori di Beautiful nel corso delle puntate trasmesse in pieno agosto negli Usa. Le trame della soap opera si soffermano sul triangolo amoroso che sta infiammando l'estate. In dettaglio, Eric Forrester deciderà di annullare le pratiche del divorzio da Quinn Fuller. Una decisione che manderà in confusione la donna visto i sentimenti che prova per Carter Walton.

Beautiful: Eric scopre il tradimento della moglie

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane trasmesse ad agosto sulla Cbs si soffermano sulle conseguenze del tradimento di Quinn ai danni del marito.

Tutto inizierà con precisione quando Eric scoprirà di essere stato tradito dalla moglie con niente di meno che Carter, il suo migliore amico. A tal proposito, Fuller cederà alla passione con l'avvocato di famiglia mentre si appresta a rinnovare i voti con il patriarca della Forrester Creations.

Brooke, infatti, racconterà a tutti la verità sulla tresca, tanto da avere la rivincita su Quinn. Per questo motivo, Eric caccerà di casa la moglie mentre concederà il perdono a Carter, permettendogli di lavorare ancora alla casa di moda a patto che non vede più Fuller. Tuttavia, l'avvocato non manterrà la parola data, continuando a incontrare di nascosto l'amante.

Nasce un sentimento tra Quinn e Carter

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, nascerà un vero e proprio sentimento tra Quinn e Carter, arrivando a giurarsi amore reciproco. La donna, a questo punto, accetterà senza batter ciglio la richiesta di divorzio da parte di Eric, tanto da recarsi a un incontro con lui alla villa.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il signor Forrester cambierà le carte in tavola, sorprendo la moglie con una richiesta. L'uomo ammetterà di provare ancora dei sentimenti per lei, ricordando il giorno in cui ha giurato di proteggerla e difenderla per tutta la vita. Una confessione che turberà moltissimo, Fuller che si troverà divisa tra due uomini.

Forrester strappa le carte del divorzio, Fuller è confusa

Durante il faccia a faccia, Eric comunicherà a Quinn di voler dare una seconda possibilità alle loro nozze, in quanto crede che il ritorno di Sheila gli abbia aperto gli occhi su quello che vuole realmente dalla vita.

Inoltre, l'uomo strapperà le carte del divorzio, lasciando Quinn a bocca aperta. In seguito, il signor Forrester chiederà a Fuller di recarsi a casa sua per recuperare i suoi oggetti personali per poi stringerla a sé.

Ovviamente, la madre di Wyatt apparirà molto confusa, in quanto consapevole ormai dei sentimenti che prova per Carter. Proprio quest'ultimo abbasserà subito la testa amareggiato dopo aver scoperto della richiesta di Eric.