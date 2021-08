Barbara D'Urso ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del proprio futuro lavorativo. La conduttrice 64enne, ha raccontato al Corriere della Sera la propria versione sui suoi programmi e sul rapporto con Mediaset. Come spiegato dalla conduttrice, i suoi programmi non sono stati mandati in "pensione". Al contrario, hanno subito solamente un ridimensionamento per via del periodo difficile che sta vivendo l'Italia.

Le parole delle conduttrice

Per la prima parte di stagione 2021/2022 nei palinsesti non figurano i talk show domenicali di Barbara d'Urso.

La 64enne, in un'intervista ha rivelato che non c'è alcun allarmismo, ma che i suoi programmi sono stati "cancellati" per poco. L'azienda di Cologno Monzese avrebbe in serbo una nuova offerta in prime time per i telespettatori, scelta condivisa da d'Urso: "Pier Silvio Berlusconi mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente".

Dal 6 settembre, Barbara tornerà su Canale 5 con Pomeriggio 5. All'interno del talk verrà fatta più informazione rispetto allo scorso anno.

La risposta ai detrattori

Da tempo si mormora sui siti di gossip che i vertici Mediaset sarebbero delusi da alcuni episodi avvenuti nei programmi "dursiani". A tale proposito, la diretta interessata ha spiegato che, dopo tanti anni di lavoro, potrebbe essere capitato un inciampo.

Tuttavia, d'Urso ha dichiarato che sui social ci sono molti detrattori ossessionati da lei che l'attaccano a prescindere per ogni cosa. La 64enne è convinta che a Live - Non è la d'Urso non ci sia stato solo "trash" ma anche tematiche importanti.

Secondo Barbara d'Urso non sarebbe un problema neanche lo share diminuito rispetto agli anni precedenti.

La conduttrice ha precisato che ha cercato di fare il suo meglio, nonostante un budget ristretto. Poi ha aggiunto: "Ho letto che Pomeriggio 5 durerà mezz'ora...Sorrido, lascio che parlino e mi godo l'estate". La presentatrice ha ribadito di essere stata molto gratificata dai vertici Mediaset alla presentazione dei palinsesti.

La vita privata

Durante l'intervista la 64enne campana ha parlato per la prima volta anche della sua vita privata. Nel dettaglio, Barbara d'Urso ha ammesso che nella sua vita vi è un uomo: "C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. In amore ho dato tanto e ora dò prima tantissimo amore a me stessa".

Secondo indiscrezioni che girano da settimane, l'uomo che è tornato a fare battere il cuore di "Carmelita" sarebbe Francesco Zangrillo: un 48enne che lavora nel campo delle assicurazioni. L'uomo alle spalle ha un matrimonio dalla quale sono nati tre figli.