Per la prossima stagione tv 2021-2022 sono previste delle novità importanti per Barbara D'Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5, a partire dal mese di settembre, ritornerà in onda nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset, con un talk show che sarà in parte rivoluzionato. I vertici del Biscione, così come confermato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, hanno chiesto alla conduttrice di confezionare un programma differente rispetto a quello delle ultime stagioni.

E così, a farne le spese, sarà la parte dedicata al gossip.

La rivoluzione chiesta da Mediaset per Pomeriggio 5

Nel dettaglio, per la prossima stagione tv Barbara d'Urso perderà la conduzione di Domenica Live ma anche quella di Live - Non è la d'Urso, il talk show di prima serata che ha presentato per svariate stagioni su Canale 5. Una scelta dettata in primis dalla volontà Mediaset di attuare dei cambiamenti al palinsesto della rete ammiraglia, con l'obiettivo di ridare spazio all'intrattenimento e al varietà.

E così, Pomeriggio 5 andrà incontro a una serie di cambiamenti importanti. A essere sacrificata sarà la parte dedicata al gossip, allo spettacolo e alla cronaca rosa, che negli ultimi anni veniva trasmessa dalle 18 in poi su Canale 5.

Le novità del talk show di Barbara d'Urso

Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere di aver chiesto a Barbara d'Urso e agli autori del suo programma quotidiano di incentrarsi prettamente sull'attualità e la cronaca nera, con collegamenti in diretta con gli inviati, che dal posto racconteranno i fatti salienti della giornata.

Di conseguenza non ci sarà più spazio per i talk show dedicati ai vip che vogliono dimagrire, a quelli in procinto di convolare a nozze oppure quelli che si sottopongono a diversi interventi di chirurgia.

Da settembre in poi, inoltre, Pomeriggio 5 non dovrebbe occuparsi più neppure di Grande Fratello Vip. Il reality show sarà trattato come argomento soltanto a Mattino 5 e Verissimo, che ospiteranno i vari eliminati dalla casa più spiata d'Italia.

Pomeriggio 5 perderebbe anche il pubblico in studio

A cambiare sarà anche la durata complessiva di Pomeriggio 5.

Dal prossimo settembre, infatti, il talk show di Barbara d'Urso potrebbe andare in onda a partire dalle 17:30 ma non si esclude anche un possibile slittamento alle 18, nel caso in cui Mediaset decidesse di mandare in onda ben due serie turche del palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Stando alle ultime indiscrezioni, d'Urso dovrebbe fare a meno anche della presenza del pubblico in studio. Per questa nuova edizione, infatti, non sarebbe più prevista la presenza degli spettatori che per anni hanno dato calore alla conduttrice durante la diretta televisiva.