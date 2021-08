Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 si concentreranno su Ridge, Brooke e Shauna. Lo stilista vorrà tornare insieme a Logan annullando le nozze con Shauna, ma un altro imprevisto si metterà tra lui e Brooke. Forrester infatti, ascolterà di nascosto una dichiarazione d'amore di Bill a Brooke ma fraintenderà la risposta della donna, convincendosi che anche lei ricambi i sentimenti del magnate. Forte di questa errata convinzione, Ridge tornerà da Shauna.

Ridge vuole tornare con Brooke e chiede l'annullamento delle nozze con Shauna

I colpi di scena in Beautiful non mancano mai.

Anche nel corso delle prossime settimane le vicende si faranno sempre più intriganti e ciò accadrà nel momento in cui Ridge deciderà di tornare da Brooke, chiedendo a Carter di preparare i documenti per l'annullamento delle nozze con Shauna. I telespettatori sembreranno essere di fronte a un lieto fine per la coppia storica di Beautiful, ma le anticipazioni svelano che non sarà così. Sarà infatti Quinn a metterci di nuovo lo zampino.

Bill confessa a Brooke di amarla nelle prossime puntate di Beautiful

Nel dettaglio, Quinn farà pressioni su Bill affinché confessi a Brooke i suoi reali sentimenti. Forte della certezza che il magnate sia innamorato della maggiore delle Logan, Quinn sfrutterà tutto questo a suo vantaggio per cercare di allontanare per sempre la sua nemica da Ridge.

Nel corso delle prossime puntate, proprio Ridge si troverà ad ascoltare non essendo visto, la confessione d'amore di Bill a Brooke. Il tutto prenderà una svolta inaspettata nel momento in cui lo stilista fraintenderà le parole di risposta di Logan e si convincerà che anche lei sia innamorata del magnate.

Ridge tronca con Brooke e torna da Shauna

Amareggiato e deluso, Ridge se ne andrà senza ascoltare il resto della conversazione e pertanto non saprà che Brooke dirà a Bill che l'unico uomo di cui è innamorata è Ridge. Tutto questo fraintendimento causerà l'ennesima frattura tra Forrester e Brooke. Lo stilista infatti, tornerà da Shauna mentre Brooke, inconsapevole di tutto, attenderà il ritorno a casa di Ridge per cominciare una nuova vita insieme.

Logan quindi, rimarrà basita quando, non vedendolo arrivare, andrà a cercarlo e lo troverà insieme alla sua legittima consorte Shauna. Sarà definitivamente finita tra Brooke e Ridge?

Una story line complicata e che terrà incollati al televisore i tanti appassionati della soap Tv americana. Per non perdere nessun appuntamento, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Infinity sono invece disponibili gli episodi già trasmessi.