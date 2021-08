Diventa sempre più drammatica la discesa di Steffy in Beautiful. Le anticipazioni delle puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2021 in onda su Canale 5 raccontano che, dopo l'incidente in moto, la giovane Forrester continuerà a stare molto male per i dolori alle costole che non le daranno pace. Le sue condizioni di salute si faranno preoccupanti, tanto da rendere difficile anche la cura di Kelly. Di questo se ne approfitterà Hope, che penserà di portare via la piccolina di casa per qualche tempo, facendo leva sulle preoccupazioni da padre di Liam.

Intanto, addio alla super coppia Ridge-Brooke, con grande gioia di Quinn. Si scoprirà infatti che i documenti depositati da Carter dell'assurdo matrimonio a Las Vegas sono legali e dunque le nozze sono valide. Ridge proverà a chiedere perdono a Logan, ma senza risultato. Bill, a dispetto di ogni previsione, farà una proposta inaspettata a Brooke, di cosa si tratta?

Beautiful, anticipazioni al 5 settembre 2021: addio per sempre tra Brooke e Ridge?

Nei prossimi episodi della soap, Quinn e Bill si renderanno conto che Ridge ha ascoltato parte della conversazione con Brooke, nella quale Dollar le confessava il suo amore e riceveva una risposta alquanto sorprendente. Peccato che Forrester non abbia sentito le ultime parole di Logan.

Shauna, nel frattempo, racconta a Flo gli ultimi avvenimenti e le spiega come è riuscita a diventare la moglie di Ridge. La sua reazione non è certo di una figlia orgogliosa della madre, certa che di mezzo ci sia qualcosa di poco chiaro.

A risollevare l'umore di Shauna - in preda a sensi di colpa e pentimenti - ci pensa Quinn, al settimo cielo per aver raggiunto il suo obiettivo: Ridge e Brooke si sono lasciati.

Bill implora Brooke di permettere loro di avere un futuro insieme

Katie è disperata e non riesce ancora a credere di aver perso tutto. Spinta dai ricordi, fa una richiesta a Bill che lo lascia senza parole.

A proposito di dichiarazioni spiazzanti, ecco che Bill implora Brooke di tornare con lui, ora che Ridge è fuori dalla sua vita.

La ama ancora tanto e potrebbe renderla felice. Il toccante momento è rovinato dall'intromissione di Quinn.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful rendono noto che ci sarà una discussione molto forte tra Brooke e Quinn, nella quale Logan griderà tutto il suo odio.

Hope tiene lontana Steffy da sua figlia, spoiler Beautiful

Hope e Liam sono alla casa sulla spiaggia con Kelly e Douglas, in attesa che Steffy si possa ristabilire. Thomas non è d'accordo e capisce che c'è qualcosa di strano.

Mentre Steffy è sola e disperata con il suo dolore, Hope parla a Liam della situazione, convincendolo a tenere lontana Kelly da casa.

Quando la giovane Forrester vede Liam tornare senza Kelly va su tutte le furie e si scaglia contro Hope.

A quel punto, interviene Finn che, vedendo quanto Steffy stia male, le prescrive l'ennesima dose di antidolorifici senza pensare alle drammatiche conseguenze.