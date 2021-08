Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, meglio conosciuta in patria col nome di The Bold and the Beautiful. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 9 al 14 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla frequentazione fra Steffy e il dottore Finnegan, sulle tensioni fra Eric e Quinn, sul presunto matrimonio fra Shauna e Ridge e sulla ritrovata serenità di Flo e Wyatt.

Ridge non ricorda il matrimonio a Las Vegas

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che il dottore Finnegan si presenterà a sorpresa a casa Forrester per controllare le condizioni di salute di Steffy. La giovane, infatti, continuerà a soffrire moltissimo a causa di forti dolori provocati dalle costole rotte nel corso dell'incidente con Bill. La presenza del medico, però, risolleverà il morale della Forrester che inizierà a provare una certa simpatia nei confronti del medico. L'assiduità dei loro incontri porterà i due giovani a nutrire dei sentimenti l'uno per l'altra.

Quinn cercherà di convincere Eric che Shauna è la donna perfetta per Ridge. Il Forrester senior, però, sarà di tutt'altro avviso in quanto da sempre preferisce Brooke a fianco del figlio.

Più tardi, infatti, Eric sarà molto felice di sapere che Ridge si è riappacificato con la moglie. Quello di cui non sarà al corrente è che Quinn ha messo in moto una serie di eventi che potrebbero portare ad una separazione fra Ridge e la Logan. La Fuller inviterà Shauna a casa sua nello stesso momento in cui Ridge rientrerà, per poi ricordare a quest'ultimo di essersi sposato con la Fulton a Las Vegas.

Non ricordando realmente cosa è successo nella capitale del divertimento del Nevada, il Forrester rimarrà senza parole mentre Shauna racconterà ad Eric come si sono sposati dopo che lui ha divorziato dalla Logan.

Brooke rimane a Los Angeles

Brooke cancellerà il suo viaggio a New York perché Bridget è troppo impegnata col lavoro per stare con lei.

Avvilita dalla notizia, la Logan confiderà a Donna che la sua unica fonte di gioia ultimamente è stata la riconciliazione con Ridge. Per questo motivo, la donna deciderà di organizzare una romantica serata per celebrare la riappacificazione ufficiale col marito. Nel frattempo, Flo e Wyatt si godranno dei momenti di serenità e d'amore, dopo la brutta esperienza vissuta con Sally. Per evitare di incontrare la moglie, Eric si rifugerà in ufficio dove Donna gli confiderà di pensare che il matrimonio fra Shauna e Ridge potrebbe essere tutto un imbroglio. Nel frattempo, quest'ultimo andrà a trovare Brooke che lo accoglierà amorevolmente, pronta a trascorrere un'intera notte con lui. Le cose, però, non andranno in questo modo perché Ridge confesserà alla moglie di essere ormai il marito di un'altra donna. A quel punto, la Logan si arrabbierà e lo caccerà di casa.