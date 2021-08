Tante le novità in Beautiful nelle puntate americane prossimamente in onda su Canale 5. Le anticipazioni si concentrano sulle drammatiche conseguenze che avrà il rientro improvviso di Sheila Carter a Los Angeles e del relativo segreto che cambierà per sempre le dinamiche della famiglia Forrester.

Finn inizierà così a mentire a Steffy, che si troverà ancora una volta al fianco di un marito bugiardo. Insospettita dai silenzi e dalle sue bugie, la giovane Forrester chiederà aiuto a Paris, con la quale si alleerà per scoprire che cosa le sta nascondendo Finnegan.

Anticipazioni di Beautiful, puntate americane: Steffy e Finn si sposano

Purtroppo Steffy, nelle puntate di Beautiful attualmente in onda su Canale 5, è sola e disperata. Dopo l'incidente in moto ha continui dolori alle costole e ben presto svilupperà una dipendenza dai farmaci. È proprio in queste circostanze che si innamorerà di Finn, il medico che la segue.

La loro storia d'amore non sarà facile ma, dopo varie peripezie, Steffy e Finn si sposeranno. Si chiuderà così la parentesi Liam e i ricordi che, fino a poco tempo fa, tormentavano la turbolenta Forrester. Per mettere una pietra sul passato, Steffy si riappacificherà con Hope, la sua eterna rivale.

Inizierà finalmente un periodo di pace e tranquillità per lei?

Assolutamente no.

Sheila rovina il matrimonio di Steffy e inizia la sua vendetta

Alle nozze di Steffy e Finn si presenterà a sorpresa Sheila Carter, ora pronta ad una nuova vita dopo aver scontato la sua pena in carcere. Sarà cambiata? A quanto pare, no.

Sheila rivelerà a Finn di essere la sua madre naturale e di essere stata costretta ad allontanarsi da lui, lasciando che Li e il marito si occupassero di lui.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Sheila sarà intenzionata ad avere tutto per sé il figlio di Steffy e Finn, così da avere la sua rivalsa. Ma non è finita qui.

Finn inizia a mentire a Steffy, spoiler Beautiful

I Forrester proveranno a mettere in guardia Finn, raccontandogli tutte le malefatte della perfida Carter, ma senza grandi risultati.

Il giovane, infatti, sarà intenzionato a conoscere la sua madre naturale e soprattutto ciò che le ha fatto prendere la decisione di allontanarsi da lui.

Steffy non sarà d'accordo, e si farà promettere da Finn di tenere Sheila distante anni luce dalla loro famiglia.

Le anticipazioni di Beautiful rendono però noto che la furba Carter, ingannando un'infermiera dell'ospedale in cui lavora il figlio, riuscirà ad avere il suo numero di cellulare e si metterà subito in contatto con lui.

A quel punto, Finn inizierà a frequentare regolarmente Sheila, mentendo a Steffy. La situazione si farà sempre più complicata, ma il ruolo di Paris - la sorella di Zoe - diventerà essenziale.