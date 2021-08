L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful è confermato nei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni turche delle prossime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Cesur che si ritroverà a dover fare i conti con la drammatica morte di sua mamma. Un evento che lo lascerà senza parole, anche perché l'uomo riterrà Tahsin responsabile di quello che è accaduto. Tale situazione porterà l'uomo ad allontanarsi anche da Suhan e a far perdere le sue tracce per ben 45 giorni.

Dopo la morte di sua mamma, Cesur sparisce: anticipazioni Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che il drammatico evento avverrà nel momento in cui Riza architetterà una vendetta brutale contro Tahsin ma, a farne le spese sarà la mamma di Cesur, che morirà sul colpo.

L'ennesimo duro colpo per Cesur, che anche questa volta punterà il dito contro il padre di Suhan, ritenendolo responsabile della morte di sua mamma.

Questa volta, però, la reazione dell'uomo sarà decisamente più drammatica del solito. Cesur, infatti, comunicherà a Suhan ha sua intenzione di chiudere anche il loro rapporto. Il motivo è semplice: non riesce a stare accanto alla figlia dell'uomo che ha rovinato la sua famiglia.

Proprio per questo motivo, Cesur deciderà di partire e di far perdere le sue tracce per ben 45 giorni, durante i quali nessuno avrà sue notizie.

Il ritorno di Cesur dopo 45 giorni

Le anticipazioni delle trame turche di Brave and Beautiful, però, rivelano che passati questi lunghi 45 giorni, Cesur tornerà di nuovo in città e continuerà a cercare la verità dei fatti.

Per prima cosa si recherà in carcere da Riza perché vuole sapere se ha informazioni in più sulla morte di suo padre, ignorando il fatto che sia lui il vero responsabile della morte della mamma. Successivamente, ci sarà anche l'incontro con Suhan.

Suhan ha un incidente: trame turche Brave and Beautiful

Cesur, infatti, deciderà di andare a fare una passeggiato con la sua cavalla e lungo la strada incontrerà proprio la macchina di sua moglie.

Alla vista dell'uomo, Suhan finirà per essere vittima di un incidente, dato che il cavallo le taglierà la strada.

Immediata la reazione di Cesur che correrà subito dalla donna per capire cosa sia successo. Suhan si ferirà alla fronte, ma per fortuna nulla di grave.

Successivamente, quindi, i due si trasferiranno nella fattoria, dove finiranno per parlare nuovamente di quello che è successo e della morte di Fulgen.

Le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che Suhan continuerà a ribadire l'innocenza di suo padre e cercherà in tutti i modi di convincere Cesur che non è lui il responsabile della morte di sua mamma.

L'uomo, però, non vorrà ascoltare ragioni e andrà avanti per la sua strada: in questo modo, quindi, si creerà una vera e propria frattura nel rapporto tra i due.