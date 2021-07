Prosegue l'appuntamento con la soap opera Beautiful e le anticipazioni americane delle nuove puntate, che presto andranno in onda anche in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci saranno dei clamorosi risvolti per la coppia Steffy-Finn. I due, dopo essersi innamorati l'uno dell'altro, decideranno di mettere su famiglia e per Steffy arriverà il fatidico momento del parto. Tuttavia, la felicità per la nascita di questo bambino non durerà a lungo e ben presto la figlia di Ridge, si ritroverà a fare i conti con delle clamorose verità sul conto della persona che ha al suo fianco.

Steffy e Finn pronti a convolare a nozze: anticipazioni americane Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful raccontano che dopo essere stata vittima di un incidente in moto, Steffy è stata curata dall'affascinante dottor Finn che, piano piano, è stato in grado di rapirle il cuore.

Il percorso verso la felicità, però, non è stato per niente facile: dopo una notte di passione trascorsa con il suo ex Liam, Steffy scoprirà di essere in dolce attesa e per un po' di tempo non saprà chi è il vero padre di quel bambino che porta in grembo.

I dubbi saranno spazzati via dai risultati del test del Dna, i quali hanno attestato il fatto che fosse proprio Finn il vero padre della creatura che la donna porta in grembo.

Steffy partorisce in casa con Finn

A quel punto, Finn non perderà occasione per chiedere alla sua amata di convolare a nozze ufficialmente e, in questo modo, diventare una famiglia a tutti gli effetti.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che prima di compiere il grande passo verso l'altare, Steffy affronterà il fatidico momento del parto.

La figlia di Ridge metterà al mondo un maschietto: in una vasca posizionata in casa loro, Finn aiuterà la sua amata a dare alla luce questo bambino, che nascerà in acqua con l'aiuto di una ostetrica.

Gli ultimi istanti del parto saranno particolarmente difficili: Steffy stringerà i denti in preda ai forti dolori delle spinte, poi per fortuna tutto andrà per il verso giusto.

Finn inganna la futura moglie: anticipazioni americane Beautiful

Eppure, la felicità della coppia Steffy-Finn non durerà a lungo. Le trame delle nuove puntate americane della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che trascorrendo le ore al fianco del suo fidanzato, la donna comincerà a scavare nel passato del futuro marito.

Le scoperte che farà non saranno per niente positive. Verranno fuori delle verità a dir poco agghiaccianti sul conto del dottor Finn, che per tutto questo tempo non ha fatto altro che ingannare e prendere in giro la giovane Forrester. Quale sarà a questo punto la reazione di Steffy? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful.