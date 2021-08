Il matrimonio di Steffy e Finn darà il via a nuovi intrighi nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che a movimentare la bellissima cerimonia ci penserà Sheila, arrivata da pochissimo a Los Angeles. Sheila non ha mai buone intenzioni e anche questa volta sarà così. Le nozze di Finn e Steffy si tingeranno di mistero anche quando tra gli invitati spunterà una donna incappucciata, entrata senza invito e che inquieterà tutti i presenti. La felicità di Steffy durerà molto poco, visto che Sheila le farà chiaramente capire di voler avere tutto per sé il nipotino.

Un nuovo pericolo è nell'aria.

Beautiful: Steffy e Finn si sposano

Alla villa di Forrester, Eric, Ridge, Thomas e Brooke danno il benvenuto a Finn in famiglia. Brooke nota che Eric ha rimesso il quadro che raffigura Stephanie sopra il camino, con grande rabbia di Quinn. Ora che l'odiosa Fuller è fuori dalla loro famiglia, per lei è come respirare aria pulita.

Steffy è al piano di sopra e ha un incontro molto importante con Hope. Ormai è il momento di voltare pagina, di dimenticare per sempre Liam e i loro dissapori. La giovane Forrester la abbraccia e le promette che da oggi in poi tra loro due non ci sarà più alcun motivo di discussione.

Jack e Li si congratulano con il figlio Finn, senza sapere che di lì a poco le loro vite cambieranno per sempre.

Nel frattempo, nell'area esterna di villa Forrester, una donna si presenta con un velo sul viso.

La donna misteriosa si presenta al padre di Finn

Il padre di Finn si avvicina alla donna, invitandola ad andarsene. Quando si scopre il viso, i presenti restano spiazzati: è Pam, ma che cosa ci fa con quel velo?

Ridge cerca di calmare le acque, in fondo Pam ha una personalità decisamente sopra le righe.

Ora è tempo di prepararsi, perché Steffy sta scendendo le scale per raggiungere Finn.

Sheila rovina il matrimonio di Steffy e Finn, spoiler Beautiful

Il colpo di scena deve ancora arrivare: come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, Finn verrà raggiunto da Sheila, che gli confesserà di essere sua madre. Ignaro delle sue malefatte passate, si presenterà con lei davanti agli invitati, raccontando quanto appena scoperto.

Brooke avrà un mancamento e farà cadere a terra il bicchiere, mentre Steffy resterà senza parole. Solo dopo la cerimonia, troverà il coraggio di affrontare Sheila in privato.

Steffy la minaccerà, dicendole di stare lontana dalla sua famiglia. Davanti alla sua indifferenza e al suo sguardo cinico, arriverà persino a schiaffeggiarla.

Finn, invece, non capirà il motivo di tanto astio nei confronti della sua madre biologica e sarà desideroso di passare del tempo con lei per conoscerla meglio.