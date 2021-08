Il ritorno di una vecchia conoscenza sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma attualmente negli Usa. Gli spoiler della soap opera raccontano che Sheila seminerà scompiglio a Villa Forrester, quando confesserà a Finn di essere sua madre. Una ritorno che susciterà una violenta reazione da parte di Steffy Forrester, ovvero la nuova moglie del dottore.

Beautiful: Sheila è la madre biologica di Finn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse ad agosto sulla Cbs, annunciano momenti di alta tensione durante le nozze di Steffy.

Tutto inizierà nel momento in cui Finn informerà la promessa sposa di essere stato adottato, anche se non nasconde la curiosità di conoscere i suoi veri genitori: ed ecco che il desiderio del dottore diventerà presto realtà.

Sheila, infatti, si introdurrà all'interno della Villa Forrester e, approfittando della momentanea assenza di Steffy, confesserà a Finn di essere la sua madre biologica. Carter informerà suo figlio di non averlo mai dimenticato, tanto da aver seguito la sua carriera da lontano. Una confessione che sconvolgerà Finn, che deciderà lo stesso di presentarla al resto dei famigliari presenti alle nozze.

Steffy prende a schiaffi Sheila Carter

Nel corso delle puntate della soap opera, Finn rimarrà spiazzato quando vedrà che a Brooke, per la sorpresa di rivedere Sheila, cadrà a terra un bicchiere di champagne, mentre Ridge invitare la signora Carter a lasciare immediatamente Villa Forrester.

Tuttavia Steffy sarà quella che avrà la reazione peggiore nei confronti della vecchia conoscenza.

La giovane, infatti, le urlerà in faccia tutto il suo disprezzo, arrivando addirittura a prenderla a schiaffi in pieno volto. Sheila non apparirà per niente infastidita dall'affronto, tanto da guardarla con il sorriso dipinto sulla bocca.

Dimostrerà di non essere per nulla cambiata rispetto ai vecchi tempi, quando era finita addirittura in carcere per i crimini compiuti.

La giovane Forrester non vuole che la nonna veda Hayes

La reazione di Sheila turberà moltissimo Steffy, che avrà così tanta paura del suo ritorno da evitare che suo figlio Hayes possa trascorrere del tempo in compagnia della nonna.

Una decisione che non verrà presa bene dalla donna, la quale inizierà a mettere i bastoni tra le ruote alla nuora, tanto da mettere in crisi il rapporto con Finn, che si troverà in difficoltà a gestire questa delicata situazione.

In attesa di vedere tutti questi colpi di scena in Italia, si ricorda che Beautiful va in onda dal lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.