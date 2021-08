Molte novità caratterizzeranno le puntate di Beautiful trasmesse a fine agosto negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato svelano che Brooke Logan non prenderà bene la pace tra Eric Forrester e Quinn Fuller. Jack, invece, si scoprirà essere il padre biologico di Finn, il neo-marito di Steffy.

Beautiful: Brooke furiosa per il ritorno di fiamma tra Eric e Quinn

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in programma dal 23 al 27 agosto negli Usa evidenziano che Ridge organizzerà una serata a lume di candela per Brooke per festeggiare l'addio di Quinn dalla vita di Eric.

Un entusiasmo che durerà poco i quanto i due scopriranno che Forrester senior ha pregato Carter di riportargli il ritratto di Fuller, che teneva appeso nel salone di casa sua. L'avvocato, a questo punto, informerà Brooke e suo marito che Eric ha deciso di concedere una seconda chance a Quinn nonostante sia stato tradito.

Una scelta, che susciterà la reazione furiosa da parte di Logan. La donna, infatti, dirà a Quinn di non meritarsi un uomo come Eric al suo fianco, visto che non ha esitato a tradirlo. Parole che saranno sentite da Forrester senior, il quale chiederà a Brooke e Ridge di dare il giusto rispetto a sua moglie.

Jack è il vero padre di Finn

Durante i prossimi appuntamenti trasmessi nel 2022 su Canale 5, Steffy confesserà a Hope di essere in ansia per il ritorno di Sheila nella vita del marito.

La figlia di Brooke, a questo punto, proverà a riportare alla calma la giovane Forrester, invitandola a fidarsi di Finn. Nonostante questo, la donna non apparirà del tutto convinta dalle parole di Hope.

I fan di Beautiful, intanto, scopriranno che Jack è il vero padre di Finn, visto che aveva avuto una relazione tenuta all'oscuro alla consorte.

Sheila, a questo punto, userà questa informazione per tenerlo in pugna. La donna pretenderà che l'uomo interceda con il figlio per farle conoscere il suo nipotino appena nato, minacciandolo di rivelare il loro segreto.

Sheila conosce Hayes

Finn apparirà pietrificato di fronte alla richiesta del padre. In pratica, il giovane si rifiuterà di acconsentire ad un incontro tra sua madre biologica e Hayes, in quanto avrà paura di mettere in crisi le nozze appena celebrate con Steffy.

Tuttavia, Jack continuerà nel suo piano per cercare di soddisfare la richiesta di Sheila. L'uomo, infatti, riuscirà a far abbracciare Hayes alla sua nonna.

Una visione che sconvolgerà la povera Steffy appena tornata a casa da una riunione di lavoro. Ovviamente, la giovane Forrester si scaglierà furiosa contro Finn per averla ingannata. Alla fine, quest'ultimo cercherà di respingere le accuse, tanto che sua madre Sheila cercherà di prendere le sue difese, sebbene invano.