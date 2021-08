Tanti colpi di scena in arrivo nella soap opera Beautiful, in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate americane rivelano che tutto ruoterà intorno alle vicende di Sheila che, dopo aver fatto irruzione nella vita di Finn, confessandogli di essere sua mamma, non avrà alcuna intenzione di sparire e farsi da parte.

Ben presto, infatti, la donna sarà protagonista di un acceso scontro con Jack Finnegan.

Le anticipazioni americane di Beautiful

Le anticipazioni statunitensi di Beautiful evidenziano che Sheila sarà decisa più che mai a restare nella vita di suo figlio Finn.

La donna, dopo aver causato un grande clamore presentandosi il giorno delle nozze di Finn con Steffy, e rivelando pubblicamente di essere sua madre, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e di sparire dalla vita del giovane.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Sheila si ritroverà ad avere un duro faccia a faccia con Jack Finnegan in una camera d'albergo.

Jack, infatti, pretenderà che Sheila sparisca per sempre dalla vita del ragazzo, e quindi che lasci la città. Soltanto in questo modo, infatti, Finn potrà vivere serenamente la sua vita al fianco di Steffy e del piccolo Hayes.

Sheila litiga con Jack Finnegan

Le trame delle nuove puntate americane di Beautiful sottolineano che Sheila non vorrà farsi da parte né uscire di scena dalla vita di suo figlio.

Anzi, durante la lite con Jack, gli farà presente che non vuole abbandonare per la seconda volta Finn e che non ha alcuna intenzione di mettere da parte anche suo nipote, che desidera conoscere.

Alla fine, la perfida donna arriverà a ricattare Jack, e in questa circostanza si scoprirà il segreto che entrambi nascondono su questa intricata vicenda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Jack è il vero padre di Finn: anticipazioni americane Beautiful

Dagli spoiler statunitensi di Beautiful, dunque, si apprende che Jack è il padre biologico di Finn e che nasconde un passato che lo vede legato proprio a Sheila, con la quale aveva tradito sua moglie.

Sarà in questo modo che Sheila riuscirà a ricattare l'uomo e lo terrà sotto scacco: se non organizzerà al più presto un incontro con Finn e con il piccolo Hayes, non ci penserà su due volte a smascherarlo e a confessare pubblicamente la verità sul figlio che hanno concepito insieme.

Dalle anticipazioni americane emerge che alla fine Sheila riuscirà ad ottenere ciò che vuole, poiché ci sarà una scena in cui apparirà mentre tiene in braccio il bambino.