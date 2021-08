È un periodo d'oro quello che sta vivendo Belen Rodriguez da quando è nata la piccola Luna Marì. Intanto l'argentina non fa che dispensare sorrisi e consigli anche ai propri hater. L'altro giorno, ad esempio, la conduttrice Mediaset si è imbattuta nel commento di chi ha voluto sottolineare che anche per lei gli anni stanno passando: se prima avrebbe risposto per le rime a una critica del genere, stavolta la 36enne si è detta fiera delle sue rughe.

La replica di Belen a un hater

Quella ancora in corso è un'estate decisamente diversa per Belen. Se in passato non si è risparmiata viaggi e vacanze extra lusso nelle località più alla moda, quest'anno la soubrette ha deciso di fare una "vita riparata", trasferendosi con tutta la famiglia in una villa isolata sul lago.

A fare compagnia a Rodriguez ci sono il fidanzato Antonino, i genitori e i figli Santiago e Luna Marì, nata lo scorso 11 luglio.

Dalle foto che l'argentina sta pubblicando su Instagram, in queste settimane, emerge tutta la sua serenità e la gioia nel condividere le giornate con le persone che più ama, compresi pochi e fidati amici che la raggiungono per qualche giorno di relax.

L'11 agosto, ad esempio, la conduttrice di Tu sì que vales ha postato uno scatto nel quale appare sorridente e abbracciata ad alcune persone, ma è un altro dettaglio ad aver catturato l'attenzione di un follower.

La felicità della neo mamma Belen

Tra i tanti complimenti che ha ricevuto per la foto che ha pubblicato, Belen è stata colpita dal commento di un follower che ha sottolineato il suo invecchiamento.

Nello scatto in questione, infatti, si vedrebbero le prime rughe sul volto dell'argentina.

La 36enne, conscia del fatto che anche per lei gli anni stanno passando, ha deciso di rispondere in modo impeccabile a chi ha voluto far notare dei piccoli cambiamenti sul suo viso in modo negativo, come se la showgirl dovesse nasconderli o interpretarli come difetti.

"Questa è gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi", ha esordito Rodriguez nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

La sudamericana ha poi aggiunto: "Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo".

Belen si è anche rivolta a tutte quelle persone che danno al tempo che passa un'accezione negativa: "Mi spaventa la gente che diventa grande con questa testa".

Le parole di Belen sugli ex compagni

Un altro motivo per il quale Belen è stata al centro del gossip, in questi giorni, è la prima intervista che ha rilasciato dopo la nascita di Luna Marì. La soubrette e il compagno Antonino hanno parlato delle emozioni che hanno provato in questo primo mese di vita della loro bambina, comprese le difficoltà che lei ha vissuto durante la gravidanza affrontata a 36 anni.

Quando le è stato chiesto se i suoi famosi ex si sono fatti vivi per farle gli auguri per la nascita della figlia, Rodriguez ha spiazzato dicendo che tutti l'hanno contattata in privato e sono stati molto carini. Stefano De Martino, Marco Borriello, Andrea Iannone e Fabrizio Corona, dunque, hanno voluto dimostrare affetto e vicinanza alla donna che hanno amato tempo fa, quella che oggi si dice felice e innamoratissima di Spinalbese.

A proposito del parrucchiere ligure col quale la conduttrice Mediaset fa coppia da un anno, è notizia di questi giorni che sarebbe prontissimo al matrimonio.

"Le chiedo di sposarmi ogni giorno. Dal 4 agosto 2020 l'avrò chiesto 365 volte almeno", ha fatto sapere il neo papà.