È passato quasi un mese da quando Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. L'11 agosto, in occasione dei primi 30 giorni di vita della piccola Luna Marì, verrà pubblicata la prima intervista dell'argentina, che sempre di recente ha festeggiato un anno d'amore con Antonino. A proposito del ragazzo che ha preso il posto di Stefano De Martino nel cuore della showgirl, a quanto pare non passa giorno in cui non chieda alla compagna di convolare a nozze: chissà se dopo la nascita della loro bambina, i due non decidano di fare il grande passo.

Le prime dichiarazioni di Belen neo mamma

Era lo scorso 11 luglio quando Belen usava i social network per annunciare la nascita di Luna Marì Spinalbese, la bimba frutto dell'amore con Antonino. In questi primi giorni da mamma bis, Rodriguez ha condiviso tanto della figlia su Instagram, comprese le dolci dediche al compagno che le ha cambiato la vita in pochissimo tempo.

Mercoledì 11 agosto, inoltre, Chi pubblicherà la prima intervista dei neo genitori, comprese le dichiarazioni su come è stato questo primo mese insieme alla bambina.

"Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto", ha detto la sudamericana.

"Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo.

Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze", ha aggiunto la soubrette con un chiaro riferimento agli amori che ha vissuto in passato.

La proposta di matrimonio bis a Belen

Senza mai citare direttamente neppure uno dei suoi chiacchierati ex (il più importante è stato sicuramente Stefano De Martino, marito per quattro anni e papà del piccolo Santiago), Belen ha fatto sapere: "A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri".

"Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene", ha aggiunto la soubrette nella prima intervista dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì.

Anche Spinalbese ha svelato un retroscena del suo privato con la bella Rodriguez: "Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere".

Insomma, il parrucchiere sarebbe prontissimo al matrimonio, ma l'argentina sembrerebbe ancora scettica dopo la delusione che ha avuto nel recente passato: le nozze col ballerino di Amici, infatti, non sono andate bene, tant'è che ci sono state ben due separazioni nel giro di pochi anni.

La gioia di Belen per la figlia e per il primo anniversario

Ora che la rottura con Stefano De Martino è acqua passata, Belen potrebbe pensare alla proposta che il compagno Antonino le fa tutti i giorni. Sposare il padre della sua seconda figlia sarebbe un altro colpo di scena che Rodriguez regalerebbe ai fan, dopo l'annuncio della gravidanza pochi mesi dopo il primo incontro con Spinalbese.

La coppia, infatti, lo scorso 4 agosto ha festeggiato il primo anniversario in una location da sogno e lussuosa: si vocifera, inoltre, che per l'occasione il genovese abbia regalato alla fidanzata una costosissima borsa firmata che lei ha sfoggiato sui social network ultimamente.

Insomma, continua a gonfie vele la favola d'amore tra Belen e Antonino: i due stanno trascorrendo l'estate in una villa sul lago circondati dalla famiglia Rodriguez e il piccolo Santiago, che fa avanti e indietro tra mamma e papà. L'argentina, inoltre, è già tornata al lavoro: una settimana dopo il parto ha condotto una registrazione di Tu sì que vales, le cui nuove puntate saranno trasmesse su Canale 5 da metà settembre.