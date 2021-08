È passato esattamente un mese da quando Belen Rodriguez è diventata mamma bis: Luna Marì Spinalbese è venuta al mondo la notte in cui la Nazionale di calcio ha vinto gli Europei, lo scorso 11 luglio. A distanza di poco tempo da quel giorno, la soubrette ha rilasciato un'intervista a Chi per ribadire l'amore che prova per il compagno Antonino, la gioia che sta vivendo nell'essere di nuovo madre e il tipo di rapporto che ha mantenuto con tutti i suoi famosi ex.

Le prime parole di Belen dopo il parto

Belen è al settimo cielo: da un mese è mamma della bambina che ha sempre desiderato, la sua secondogenita dopo il piccolo Santiago, che oggi ha otto anni.

Intervista sul bellissimo momento personale che sta vivendo, la showgirl non si è tirata indietro dal rivelare dettagli interessanti su cosa è accaduto nel suo privato dopo la nascita di Luna Marì.

Oltre a ribadire l'immensa gioia che sta vivendo nello stringere tra le braccia la figlia, frutto dell'amore con Antonino Spinalbese, Rodriguez ha risposto a una domanda che molti curiosi avrebbero volute farle: i suoi ex compagni le hanno fatto gli auguri per l'arrivo della sua bimba?

"Sì, in privato. Sono stati tutti molto carini", ha raccontato l'argentina senza scendere troppo nei particolari in merito agli auguri che Stefano De Martino, Andrea Iannone, Fabrizio Corona e Marco Borriello le hanno inviato per congratularsi con lei per essere diventata madre per la seconda volta.

Il destino di Belen è il giovane Antonino

L'incontro tra Belen e il papà di Luna Marì è avvenuto poco più di un anno fa: il 4 agosto, infatti, i neo genitori hanno festeggiato il loro primo anniversario cenando in un lussuoso albergo e scambiandosi regali costosi (la showgirl ha sfoggiato una borsa firmata molto costosa).

Nella prima intervista che ha rilasciato dopo la nascita della sua bambina, Rodriguez ha speso parole al miele per il giovane fidanzato (Antonino ha 10 anni meno di lei), descrivendolo come l'uomo perfetto, quello che si incontra una volta nella vita perché è il destino ad averlo messo sulla sua strada.

Quando è stato chiesto alla coppia se presto convolerà a nozze per suggellare un rapporto già molto solido, la 36enne ha taciuto mentre il compagno ha fatto sapere: "Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere".

Insomma, il parrucchiere non vede l'ora di portare all'altare la donna che in poco tempo gli ha cambiato la vita, quella che l'ha reso padre per la prima volta soltanto un mese fa.

I progetti in televisione di Belen e Spinalbese

Tra le tante cose di cui Belen ha parlato nell'intervista, spiccano anche i progetti ai quali lei e il compagno stanno lavorando dopo la nascita di Luna Marì. La sudamericana si è detta pentita di aver messo da parte il lavoro durante i nove mesi di gravidanza, anche per questo è tornata in scena una settimana dopo il parto. In queste settimane, infatti, sta registrando le puntate della nuova edizione di Tu sì que vales, quelle che verranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà settembre.

Per quanto riguarda Antonino, invece, non sono ancora stati smentiti i Gossip che lo vorrebbero tra i concorrenti della nuova stagione di Pechino Express (per la prima volta andrà in onda su Sky e si chiamerà Pekin Express).

Interpellata su questa possibilità (il ragazzo potrebbe partecipare in coppia col suocero Gustavo, papà di Belen), la soubrette ha fatto sapere: "Non lo so. È un bel programma, ma non voglio influenzare le scelte degli altri".