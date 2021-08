Lo scorso 4 agosto, Belen e Antonino hanno festeggiato il loro primo anno insieme. Era l'estate del 2020 quando i due ebbero un colpo di fulmine che in pochi mesi li ha portati a voler mettere su famiglia. Oltre a cenare in un ristorante lussuoso, l'altra sera i piccioncini si sono scambiati dei regali: l'argentina, in particolare, da qualche ora sfoggia una borsa in pelle di marca che costerebbe poco meno di 1500 euro.

Un anno d'amore per Belen e Spinalbese

È una serata da favola quella che hanno vissuto il 4 agosto Belen e Antonino. Nel giorno in cui festeggiavano il loro primo anno insieme, la showgirl e il parrucchiere hanno deciso di concedersi una cenetta romantica in un ristorante di lusso.

Sui profili Instagram dei genitori di Luna Marì, infatti, sono state pubblicate foto e video dei bei momenti che hanno condiviso in giorno così importante per loro, quello che ha dato il via ad un amore forte e travolgente.

La coppia ha mangiato ostriche e ha brindato con lo champagne, d'altronde l'occasione era tra le più speciali: il 4 agosto del 2020, infatti, la bella Rodriguez e Spinalbese si dichiararono reciprocamente dopo una brevissima ma intensa frequentazione a Ibiza.

La relazione tra i due non ha mai vacillato (almeno non pubblicamente) in questi primi dodici mesi, anzi sono diventate quasi una costante le dediche che i piccioncini si fanno sui social network, per la gioia del loro tantissimi sostenitori.

Il prezioso dono per mamma Belen

Dopo aver festeggiato il primo anniversario con Antonino, Belen è riapparsa sui social network con una borsa nuova di zecca.

Sono tante, infatti, le Instagram Stories che la bella Rodriguez ha pubblicato in queste ore con un'unica protagonista: l'accessorio di pelle verde militare che il compagno Spinalbese le ha regalato in occasione del loro primo anno d'amore o, secondo altre fonti, per la nascita della piccola Luna Marì.

I più attenti, però, hanno sottolineato quanto il dono in questione sia tutt'altro che economico. La borsa firmata che l'argentina sta indossando dal 4 agosto, costerebbe poco meno di 1500 euro.

Il genovese, dunque, non ha badato a spese per rendere felice la donna che in soli dodici mesi gli ha donato la gioia più grande, quella di diventare padre per la prima volta.

La perfetta forma di Belen dopo il parto

È davvero un periodo d'oro quello che Belen sta vivendo: da quando si è innamorata di Antonino, infatti, la showgirl appare più rilassata e sorridente, come se finalmente avesse raggiunto un equilibrio che le mancava da tanto tempo (soprattutto dopo la doppia separazione da Stefano De Martino).

Il colpo di fulmine con Spinalbese, inoltre, ha subito dato dei frutti: la bella Rodriguez è rimasta incinta pochi mesi dopo aver conosciuto il parrucchiere, lo stesso che per amore della famiglia ha lasciato il lavoro per stare più vicino alle sue donne.

Lo scorso 11 luglio, poi, l'argentina ha dato alla luce Luna Marì, la sua secondogenita (la soubrette è già mamma di Santiago, che oggi ha otto anni).

A distanza di neppure una settimana dal parto, la presentatrice Mediaset è tornata al lavoro. Negli studi dove si sta registrando la nuova edizione di Tu sì que vales, però, Belen ha avuto un malore che ha costretto gli addetti ai lavori a sospendere la puntata in corso e a rimandarla al giorno dopo.

A meno di un mese dalla nascita della sua seconda figlia, la 36enne sfoggia già un fisico asciutto nelle foto che si fa allo specchio della villa sul lago che ha affittato per sé e per i suoi genitori. Il piccolo Santi, invece, fa avanti e indietro tra la casa dove vive attualmente la mamma e quella del papà: Stefano, infatti, continua a vedere regolarmente il suo bambino anche durante quest'estate di grande lavoro (è in giro per l'Italia con uno spettacolo con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni).