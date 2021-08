Le vicende della serie televisiva di origini turche intitolata Brave and Beautiful, inizialmente trasmessa in Italia per prendere il posto di Mr Wrong - Lezioni d’amore, stanno diventando sempre più intriganti giorno dopo giorno. Nel corso della puntata che occuperà il pomeriggio di Canale 5 il 9 agosto, sempre dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, non mancheranno ovviamente colpi di scena in grado di stupire il pubblico. Dalle anticipazioni si evince che Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug), dopo essere finito in carcere con l’accusa di aver falsificato dei documenti e aver rischiato addirittura una seria condanna, punterà il dito contro Bulent Aydınbaş (Serkan Altunorak).

Il coraggioso protagonista, non appena capirà di aver fatto i conti con la giustizia a causa dello zampino dell’ex fidanzato di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), avrà un faccia a faccia con lo stesso per sua volontà.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di lunedì 9 agosto: Banu sospetta che Tahsin abbia ordinato a Turan di uccidere Cesur

Nel corso dell’episodio di Brave and Beautiful in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 9 agosto, dopo la telenovela Una vita e l’altro sceneggiato turco di successo Love is in the air, Banu (Gözde Türkpençe) avrà un sospetto non appena accetterà d'intervenire a favore di Turan.

La fanciulla arriverà a credere che sia stato il potente proprietario terriero Tahsin a mettere nei guai Turan per avergli commissionato un omicidio, ovvero quello di porre fine all’esistenza dello scomodo nemico Cesur, in modo da riuscire a sbarazzarsene definitivamente.

Cesur decide di affrontare Bulent dopo aver capito che è coinvolto nel suo arresto

Nel contempo anche Cesur (il protagonista principale dell’appassionante Serie TV che sta intrattenendo i fan italiani in questi caldi pomeriggi d’estate), dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, avrà un presentimento, ma diverso rispetto a quello dell’avvocatessa Banu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare il coraggioso ragazzo, dopo aver capito che dietro all’imboscata che gli è stata tesa potrebbe celarsi Bulent, non rimarrà di certo fermo a guardare, visto che non perderà tempo per affrontarlo come si deve. Cosa succederà durante il duro confronto tra l’ex fidanzato di Sühan e Cesur? Quali saranno i prossimi avvenimenti?

Cesur arriverà alla verità? Scoprirà che il vero responsabile della sua detenzione in realtà è il temutissimo Tahsin, che ha agito così per farlo allontanare anche dalla figlia?