Si avvicina il finale di stagione di Un posto al sole, che andrà in onda venerdì 6 agosto, ma intanto le anticipazioni regalano indiscrezioni, molto interessanti, sulle nuove puntate che partiranno lunedì 23, dello stesso mese. Pare che sia stato svelato il nome del misterioso personaggio femminile, che piomberà nella vita di Filippo, stravolgendola profondamente, ma non è tutto. Presto infatti tornerà, nella soap opera partenopea, Alice Balestriere e la sua presenza sarà tutt'altro che marginale ai fini della trama. La giovane infatti, involontariamente, potrebbe causare un ingente danno economico a Fabrizio, facendo irritare, non poco, l'uomo, solitamente molto pacato.

C'è inoltre un piccolo giallo in merito al cantante neomelodico Andrea Sannino. L'artista infatti compare in un'immagine promozionale ufficiale, ma non viene citato nelle trame. Quale sarà quindi il suo ruolo?

Un posto al sole, trame dal 23 al 27 agosto: Fabrizio si arrabbia con Alice

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà il suo ritorno, nella soap, Alice (Fabiola Balestriere). Le anticipazioni non rivelano molto in merito a questo suo ingresso, ma la ragazza dovrebbe essere fisicamente presente a Napoli. In ogni caso la giovane, a causa della sua eccessiva esuberanza, combinerà un bel pasticcio. Gli spoiler rivelano infatti che la nipote di Marina ruberà alcune immagini dal set blindato dello spot per la pasta Rosato, che poi pubblicherà sul web.

Tale video inizierà, quindi, a girare "in anteprima" in rete, facendo infuriare, non poco, Fabrizio (Giorgio Borghetti). Ma questa fuga di notizie, sarà un bene o un male?

Un posto al sole: il mistero legato alla presenza di Andrea Sannino

Andrea Sannino era già apparso, in Un posto al sole, nel novembre del 2019. In quell'occasione, con la sua "Abbracciame", aveva fatto riunire Vittorio e Alex.

A distanza di oltre un anno, l'artista è apparso in una foto promozionale distribuita dalla Rai, in occasione della nuova stagione di Upas, assieme a Marina (Nina Soldano), Fabrizio ed Alice. Tale immagine risulta molto interessante e potrebbe sottintendere ad una partecipazione del cantante nelle future trame. Nelle ultime puntate si è potuto notare come Fabrizio sia alla ricerca di un testimonial per il suo spot televisivo.

Che possa essere quindi proprio il cantante neomelodico napoletano? Difficile dirlo ma, in ogni caso, gli spoiler rivelano che la preparazione di questa campagna pubblicitaria riserverà molte sorprese ed aumenterà la tensione tra Fabrizio e Marina.

Un posto al sole, puntate agosto 2021: ritorna Viviana

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) resterà molto affascinato dalla leggerezza di Viviana Carlino (Angela Bertamino). Le anticipazioni rivelano che una mail della donna metterà in crisi l'uomo, che dovrà decidere tra la ragazza e la sua famiglia. Negli episodi, in onda dal 23 al 27 agosto, Serena (Miriam Candurro) si troverà in vacanza con Irene, mentre Sartori valuterà se sia o meno il caso di raggiungere la moglie e la figlia.