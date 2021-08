Negli episodi di Love is in the air attualmente in onda in Italia Serkan ha scoperto che in passato la noncuranza e l'ambizione del padre hanno provocato la morte dei genitori di Eda. Per questo motivo, con una scusa, l'architetto ha interrotto la sua relazione con la ragazza. Nei prossimi episodi, però, la verità emergerà e Serkan dovrà rivelare a Eda il motivo che l'ha spinto a lasciarla. Quando ormai tutte le carte saranno scoperte, Bolat vorrà riconquistare l'amata, ma Selin cercherà in ogni modo di ostacolare la riconciliazione tra i due protagonisti.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Eda scopre la verità sulla morte dei suoi genitori

Tutto inizierà quando Serkan (Kerem Bürsin), a causa di una frase pronunciata da Selin (Bige Önal), dovrà confessare a Eda (Hande Erçel) quale ruolo vent'anni prima ebbe il padre Alptekin (Ahmet Somers) nella morte dei suoi genitori. Scioccata per la rivelazione di Serkan, la ragazza deciderà di lasciare per qualche giorno Istanbul per riflettere su quanto accaduto. Stando alle anticipazioni turche della popolare serie, quando Eda farà ritorno in città, presenterà all'ex fidanzato un contratto da firmare. Si tratterà di un accordo scritto con il quale l'architetto si impegnerà a non avvicinarsi a lei se non per questioni lavorative.

Serkan, nonostante il contratto, non rinuncerà a Eda e cercherà di riconquistarla.

Serkan 'all'asta' per beneficenza: Love is in the air, trame turche

Negli episodi di Love is in the air in onda prossimamente su Canale 5, Serkan cercherà di avvicinarsi a Eda in occasione di un'asta di beneficenza organizzata dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) e da Nesylin, la madre di Ferit (Çağrı Çıtanak).

Nello specifico, la signora Bolat metterà all’asta Serkan, Engin (Anıl İlter), Efe (Ali Ersan Duru) e Ferit. L'obiettivo sarà raccogliere fondi per finanziare centri di studio per ragazze problematiche. Il protagonista non vorrà saperne di passare la serata con una donna che non conosce, perciò offrirà la cifra più alta a chi deciderà di uscire con lui e, successivamente, svelerà tutto a Eda, chiedendo alla giovane di raggiungerlo alla fine dell'evento benefico nel ristorante indicato all'interno di una busta.

Stando alle anticipazioni turche, Selin assisterà alla scena e non ci penserà due volte prima di sabotare l'incontro tra i due protagonisti.

Eda e Serkan non riescono a chiarirsi a causa di Selin: trame turche di Love is in the air

Mentre Selin tramerà alle spalle di Serkan e Eda, quest'ultima inizialmente non saprà se accettare o meno l'invito dell'uomo. Alla fine, però, deciderà di raggiungerlo al ristorante indicato nella busta. La giovane, tuttavia, ignorerà che la rivale avrà pensato bene di sostituire il biglietto dentro la busta con un altro in cui sarà indicato un locale diverso da quello scelto da Serkan. Cosa accadrà a questo punto? Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che entrambi, in attesa l'uno dell'altro in ristoranti diversi, si convinceranno di essere stati piantati in asso.

Sarà dopo questo evento che il protagonista comunicherà all'amico Engin di essere intenzionato a rispettare l'accordo di Eda, non cercando più una forzata riappacificazione.