Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful su Canale 5: le anticipazioni turche delle nuove puntate che a breve saranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati su Cahide, che porterà avanti il suo piano diabolico nei confronti del marito Korhan, ma ben presto qualcosa andrà storto. Occhi puntati anche su Cesur e Suhan: i due si ritroveranno ad affrontare un periodo di forte crisi che li porterà ad allontanarsi.

Cahide scopre di essere incinta per davvero: anticipazioni Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Cahide scoprirà di essere realmente in dolce attesa, nonostante abbia già "commissionato" a Hulya di portare avanti una gravidanza, per poi far credere a suo marito che quel bambino fosse frutto del loro amore.

Così, nel momento in cui scoprirà di essere rimasta incinta per davvero, Cahide farà perdere le sue tracce a Hulya, sparendo nel nulla ed evitando di rispondere alle sue telefonate.

Un atteggiamento che desterà i sospetti della donna, la quale porterà avanti la sua gravidanza e nel momento in cui nascerà il bambino, tornerà a bussare alla porta di Cahide.

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 rivelano che, messa alle strette, Cahide rivelerà alla donna che non vuole più quel bambino, perché ha scoperto di essere realmente incinta.

La reazione di Hulya, però, non sarà affatto delle migliori: la donna andrà su tutte le furie e non accetterà il fatto che Cahide voglia tirarsi indietro e venir meno al patto che avevano fatto.

Korhan scopre le menzogne di sua moglie

Così, la perfida Hulya comincerà a ricattare la sua rivale, tirando fuori una pennetta USB, dove ha racchiuso diversi video che attestano proprio gli accordi che le due avevano preso per inscenare questa finta gravidanza.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Hulya riuscirà a consegnare la pennetta nelle mani di Korhan.

Le trame delle nuove puntate rivelano che l'uomo resterà a dir poco scosso e amareggiato quando scoprirà tutte le menzogne e il crudele piano architettato da sua moglie.

In questo modo, quindi, Cahide si ritroverà seriamente nei guai con suo marito e adesso anche il loro matrimonio rischierà di saltare per sempre.

Suhan chiede il divorzio da Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful

Inoltre le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che Suhan prenderà una drastica decisione sul suo futuro al fianco di Cesur, dopo che suo padre Tahsin verrà ferito e rischierà di perdere la vita.

Dato che l'aggressione all'uomo avverrà proprio durante un confronto con Cesur, Suhan non ci penserà due volte a mettere la parola fine al suo matrimonio.

La donna ammetterà di essere stufa di dover fronteggiare queste guerre tra la sua famiglia e l'uomo che ha sposato, motivo per il quale annuncerà a Cesur di voler chiedere il divorzio e di aver dato già il via libera al suo avvocato per le pratiche ufficiali, che segneranno la fine del loro matrimonio.