Lo sceneggiato Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel in lingua originale) realizzato in Turchia, prosegue la propria messa in onda anche in Italia. L’appuntamento con la nuova puntata in programmazione su Canale 5 il 6 agosto 2021, sarà come al solito nella solita fascia pomeridiana, a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa.

Dagli spoiler si evince che Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) sorprenderà Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dopo averle svelato la sua vera identità e facendole un dono abbastanza importante per lui, ma la felicità avrà breve durata.

In particolare il tanto atteso avvicinamento romantico tra i due protagonisti sarà interrotto dall’arrivo della polizia: Cesur verrà arrestato senza alcun preavviso la notte di capodanno. Quest’ultimo, dopo aver trascorso un weekend in prigione, tornerà a piede libero essendo risultato innocente.

Anticipazioni Brave and Beautiful, di venerdì 6 agosto: Cesur regala una poesia speciale a Sühan

Nel corso dell’episodio della serie tv (prodotta da Ay Yapım) e in onda venerdì 6 agosto 2021 avrà luogo la festa dell’ultimo dell’anno nella tenuta dei Korludag.

Dalle anticipazioni si evince che Cesur approfitterà dell’occasione per fare un regalo speciale a Sühan legato alla sua famiglia, ossia una poesia che il suo defunto padre aveva trascritto a mano per dedicarla a sua madre.

Alemdaroglu finisce in carcere con l’accusa di aver falsificato dei documenti

Purtroppo, dopo il toccante momento, il protagonista farà i conti con un grosso problema, poiché ci sarà l’irruzione della polizia e del commissario Mehmet (Kahraman Sivri), per mettergli le manette: Cesur finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver falsificato dei documenti.

Per fortuna il coraggioso giovane, durante il processo, riuscirà a cavarsela alla grande, dato che dopo aver appreso di aver fatto i conti con la giustizia a causa del suo perfido nemico Tahsin (Tamer Levent), dimostrerà di non avere nessuna colpa proprio quando il potente proprietario terriero crederà di essersi sbarazzato di lui in maniera definitiva: nello specifico Cesur tornerà in libertà per merito dell’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe), la quale soprattutto lo farà sfuggire a una condanna.

Per sapere quali altri colpi di scena assicurati ci saranno, non rimane altro che aspettare le anticipazioni degli episodi successivi.