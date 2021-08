Nuovi retroscena sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda dal prossimo settembre in prime time, con una nuova edizione che potrà contare sulla presenza di nuovi personaggi famosi pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia. Gli ultimi retroscena sul cast, rivelano che tra i candidati ci sarebbe anche il giovanissimo Tommaso Eletti, noto al pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island.

Retroscena sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6: un volto arriverà da Temptation Island

Nel dettaglio, a svelare il nome di Tommaso Eletti come concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato Davide Maggio.

Il giovane ragazzo, dopo aver messo alla prova il suo sentimento all'interno del villaggio di Temptation Island, sarebbe già pronto a viversi questa nuova esperienza televisiva, essendo diventato un vero e proprio "personaggio" per le sue uscite e i suoi modi di dire e fare.

Alfonso Signorini, quindi, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarselo scappare e come è successo già lo scorso anno con Carlotta Dell'Isola, anche quest'anno ha scelto di attingere dal cast di Temptation Island, per scegliere uno dei concorrenti del suo reality show in onda su Canale 5.

Giucas Casella pronto per il GF Vip 6

E poi ancora, le porte della casa del GF Vip 6 dovrebbero aprirsi anche per un altro volto noto al pubblico Mediaset e in generale a quello dei reality.

Trattasi dell'illusionista Giucas Casella, che dal prossimo settembre dovrebbe mettersi in gioco come nuovo concorrente del programma. In passato, Casella, è stato un naufrago all'Isola dei famosi.

La lista dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 6 si arricchisce anche con il nome di Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne, anche lei in passato concorrente all'Isola dei famosi, è stata indicata come prossima concorrente ufficiale di questa edizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni GF Vip 6: potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre

In attesa di scoprire gli altri nomi dei concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà a partire dal prossimo mese di settembre, è ufficiale che le due nuove opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Qualche giorno fa, il duo Volpe-Bruganelli è stato beccato a cena proprio con Alfonso Signorini, in una sorta di riunione prima dell'inizio ufficiale del programma, che quest'anno potrebbe avere ancora una durata record.

Si ipotizza, infatti, che il GF Vip 6 (ascolti permettendo) potrebbe andare avanti fino al prossimo maggio 2022, diventando così l'edizione più duratura di sempre.