In Brave and Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori conosceranno il figlio di Rifat, ossia Kaan. Il giovane, dopo che il padre verrà investito e ricoverato in gravi condizioni in ospedale, riterrà Tahsin responsabile dell'accaduto e vorrà vendicarsi andando da Korludag armato di pistola. Cesur cercherà di fermarlo e fortunatamente tutto si risolverà per il meglio.

Rifat assiste all'attentato contro Riza ma viene investito

In Brave and Beautiful le trame diventeranno ancora più intricate nel momento in cui il fratello di Adalet cercherà di mettersi in contatto dal carcere con Cesur.

La lettera scritta da Riza verrà però intercettata da Tahsin, il quale farà in modo che il postino non la consegni al destinatario. In seguito, temendo che il fratello di Adalet possa rivelare a Cesur la verità sulla morte del padre Hasan, il patriarca dei Korludag studierà un piano per eliminarlo.

A questo punto, farà in modo che l'uomo venga trasferito in un altro carcere, approfittando del trasferimento per tendergli un agguato e toglierlo di mezzo. Il piano però, non andrà come previsto, visto che, durante l'agguato, Riza riuscirà ad evadere facendo perdere le sue tracce. Ad assistere alla scena, ci sarà il fidato amico di Cesur, Rifat İlbey il quale, subito dopo, verrà investito da un'auto che lo ridurrà in fin di vita.

Rifat in gravi condizioni, il figlio Kaan ritiene responsabile Tahsin

Rifat dunque, pur avendo assistito all'attentato contro Riza non potrà testimoniare e si ritroverà in gravi condizioni in ospedale. In questo frangente, i telespettatori di Brave and Beautiful vedranno al capezzale dell'uomo anche la moglie e il figlio Kaan.

Quest'ultimo, in un primo momento, se la prenderà con Cesur, accusandolo delle assenze del padre degli ultimi anni a causa della vendetta di Alemdaroglu contro Tahsin.

Con il prosieguo delle puntate, nella soap tv turca la rabbia del giovane Kaan si sposterà su Tahsin Korludag, ritenuto l'unico responsabile dell'ultimo incidente occorso a al padre Rifat.

Nel dettaglio, il ragazzo si introdurrà nell'officina del padre e si impossesserà di una pistola. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, Cesur intuirà i propositi di Kaan e cercherà di fermarlo.

Kaan si presenta alla tenuta armato di pistola per uccidere Tahsin

Tra qualche settimana dunque, la vita di Tahsin sembrerà essere in pericolo. Kaan infatti, dopo essersi impossessato della pistola, si recherà alla tenuta dei Korludag per affrontare Tahsin. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Cesur, intuendo le mosse del ragazzo, arriverà alla tenuta giusto in tempo per vedere Kaan puntare l'arma contro Tahsin. La pistola però sarà scarica e ciò eviterà il peggio.

Il giovane verrà quindi, verrà arrestato e, in questa occasione, sarà proprio Cesur a stargli accanto.

Cosa succederà ora al figlio di Rifat? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Brave and Beautiful.