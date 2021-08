La serie televisiva turca Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) entrata a tutti gli effetti nel cuore del pubblico italiano, e che occupa Canale 5 dal lunedì al venerdì prosegue la sua messa in onda. Gli spoiler degli episodi in programma sul piccolo schermo dal 16 al 20 agosto 2021, svelano che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dopo aver scoperto finalmente il vero volto del padre Tashin Korludağ (Tamer Levent) comprendendo a fondo tutta la sua malvagità, spiazzerà senza ombra di dubbio con un suo gesto.

La ragazza decisa a vendicarsi del proprio genitore alla stessa maniera di Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) per aver attentato alla loro vita nel peggiore dei modi, sorprenderà il suo salvatore invitandolo a sposarla.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodi sino a venerdì 20 agosto: Sühan fa una proposta di nozze a Cesur

Negli episodi della soap opera che ha sostituito la fiction Mr Wrong - Lezioni d’amore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021, e che i telespettatori vedranno come di consueto dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, finalmente Cesur accorrerà in soccorso di Sühan salvandola quindi dalle grinfie degli uomini di Mithat (Yaşar Akın). La fanciulla non appena verrà a conoscenza che a organizzare il suo sequestro in realtà è stato suo padre per far ricadere la colpa su Cesur prometterà di fargliela pagare, facendo una proposta del tutto inaspettata al suo salvatore. In particolare Sühan ancora sconvolta per la scoperta fatta, inviterà Cesur a diventare su marito.

A questo punto i due protagonisti principali decideranno di convolare a nozze in segreto: nonostante si tratterà un accordo, sia Cesur e Sühan si mostreranno desiderosi di fare il grande passo.

Cahide inganna il marito Korhan, Cesur consola Sühan

In seguito Tahsin per fare un dispetto alla figlia e al suo nemico, li farà rimanere senza luce e acqua appositamente alla tenuta Alemdaroglu.

Nel frattempo Cahide (Sezin Akbaşoğulları) continuerà a non essere sincera con il marito Korhan (Erkan Avcı), visto che gli farà credere che sia stato Cesur a provocare l’incidente di sua sorella Sühan.

Intanto Bulent (Serkan Altunorak) ancora una volta si presenterà all’officina di Rifat per capire in che modo Sühan e Cesur sono riusciti a darsi alla fuga: durante le indagini, il figlio di Mihriban scoprirà dell’esistenza di un tunnel sotterraneo.

Infine Sühan abbastanza furiosa arriverà a rovinare le sue creazioni al laboratorio: a cercare di consolare la ragazza ci penserà Cesur con il suo arrivo. Riusciranno a sposarsi il prima possibile i due protagonisti dello sceneggiato? Oppure qualcuno cercherà di ostacolare la loro cerimonia?