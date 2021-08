Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap turca Brave and Beautiful e le anticipazioni delle prossime puntate che saranno trasmesse dal 6 al 10 settembre 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Tahsin che preparerà l'ennesimo piano diabolico per cercare di nascondere la verità dei fatti legata alla morte del padre di Cesur. Cahide, invece, si ritroverà a dover fare i conti con delle forti nausee che la porteranno a fare una clamorosa scoperta.

Tahsin viene arrestato: anticipazioni Brave and Beautiful al 10 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Brave and Beautiful fino al 10 settembre, rivelano che Tahsin si sentirà minacciato da Riza, che si trova in carcere accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso.

Per questo motivo, il vecchio padre di Suhan chiederà ad uno dei suoi uomini di fiducia, di organizzare un piano per poter mettere in scena la morte di Riza e in questo modo sbarazzarsi per sempre di lui.

Peccato, però, che non tutto andrà secondo i piani previsti e Riza riuscirà a scappare via durante il trasferimento previsto in un'altra struttura.

Un duro colpo per Tahsin che si sentirà ancora più in pericolo dopo la fuga a piede libero del suo nemico. Per questo motivo, il padre di Suhan proverà a far ricadere le colpe di quello che è accaduto su Cesur, ma ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Cahide scopre di essere veramente incinta

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap turca rivelano che Tahsin verrà arrestato, in quanto ritenuto responsabile di quello che è successo.

Grazie ad una preziosa testimonianza, però, l'uomo verrà scarcerato nel giro di pochi giorni e questa situazione non piacerà per niente a Cesur.

Nel frattempo, anche il rapporto coniugale tra Cesur e Suhan entrerà in crisi: la donna, infatti, comincerà ad avere dei dubbi sul conto di suo marito e crederà che suo padre possa esseresi davvero tolto la vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche su Cahide: le trame delle nuove puntate di Brave & Beautiful al 10 settembre rivelano che la donna comincerà ad avere delle forti nausee e spinta da Mihriban, si recherà in ospedale, dove verrà sottoposta ad una ecografia.

Cesur sequestra il nemico Tahsin: trame Brave and Beautiful 6-10 settembre

La donna, a questo punto, teme che il suo piano possa essere scoperto ma ci sarà un evento inaspettato.

Nel momento dell'ecografia, scoprirà di essere realmente incinta e quindi aspetta un bambino veramente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, rivelano che Cesur dopo la scarcerazione di Tahsin, deciderà di affrontarlo a muso duro.

Il marito di Suhan si recherà in ufficio da Tahsin e non ci penserà su due volte a sequestrarlo, perché vuole sapere tutta la verità sulla morte di suo padre. Il vecchio uomo, però, continuerà ad andare avanti per la sua strada, addossando le colpe della morte di suo padre a Riza.