Gli spoiler della Serie TV turca Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 agosto su Canale 5 alle 14:45, Cesur Alemdaroğlu farà di tutto per smascherare Tahsin Korludag e cercherà di portare in tribunale la faccenda dei quadri. In seguito Tahsin verrà denunciato da ben cinquantotto persone, tutte convinte da Mihriban. Nel frattempo Suhan non riuscirà a fidarsi di Cesur e deciderà di trascorrere il suo compleanno lontano da lui. Poco dopo la donna riceverà una bella sorpresa da parte di suo marito: Cesur, infatti, organizzerà una particolare cena all'interno di un museo.

Anticipazioni Brave and beautiful: Suhan non si fida di Cesur

Nelle prossime puntate di Brave and beautiful, Cesur, insieme a Banu e Rifat, avrà intenzione di portare Tahsin in tribunale, per dimostrare che i quadri rubati erano di proprietà della sua famiglia. Nel frattempo Suhan non si fiderà ancora completamente di Cesur e gli annuncerà che non festeggerà il compleanno insieme a lui. Più tardi Korhan sorprenderà Cahide con Hulya, ma le due donne continueranno a mentirgli su ogni cosa. Cesur, intanto, si recherà presso l'ufficio postale per chiedere alcune informazioni riguardanti il postino intercettato in precedenza da Tahsin.

Tahsin viene denunciato da cinquantotto persone

Mihriban riuscirà a convincere i contadini a ribellarsi e a denunciare gli abusi di Tahsin una volta per tutte.

Con i soldi del risarcimento potrebbero diventare soci dell'azienda, comprando le azioni. Sarà così che in poche ore verranno presentate ben 58 denunce contro Tahsin. Poco dopo accadrà qualcosa d'inaspettato: presso la tenuta dei Korludag divamperà un grosso incendio, ma Bulent, Kemal, Sirin, Tahsin e Korhan riusciranno a domarlo in tempo, così da evitare una tragedia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutti i presenti, però, saranno convinti che a provocare l'incidente sia stato Cesur, ma non avranno le prove per incolparlo. Successivamente anche Suhan verrà a scoprire della brutta vicenda e si precipiterà subito al fianco del padre.

Cesur fa una sorpresa a Suhan

Cesur farà una bella sorpresa a Suhan e le organizzerà una cena romantica all'interno di un museo.

Nel frattempo il mezzo blindato della polizia penitenziaria verrà colpito, durante il trasferimento di Riza, da un veicolo sconosciuto, che si darà alla fuga poco dopo l'attentato. Nel bel mezzo della sparatoria anche Riza fuggirà via. Tahsin, invece, si renderà conto di non avere più risorse, così chiederà a Mehmet d'intervenire e di far ricadere la colpa di tutto su Cesur.