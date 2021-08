Sono passate alcune settimane da quando si è conclusa l'edizione 2021 di Temptation Island, ma alcuni protagonisti del cast non smettono di far discutere. Manuela e Luciano, in particolare, sono spesso presi di mira da chi non crede nel loro amore, un sentimento che, secondo alcuni, sarebbe troppo ostentato sul web dopo la fine del programma. Dei video che il napoletano ha pubblicato su Instagram negli ultimi giorni, hanno alimentato lo scetticismo di molti sul suo rapporto con Carriero.

Critiche alla coppia di Temptation Island

Manuela e Luciano continuano a non convincere alcuni fan.

Da quando si sono avvicinati davanti alle telecamere di Temptation Island, Punzo e Carriero non fanno che condividere su Instagram molti momenti della loro vita di coppia, troppi secondo quei follower che non credono in questa storia d'amore.

Pochi giorni fa, poi, il ragazzo ha postato alcuni video per motivare la sua assenza dai social network. Nelle Stories che il napoletano ha caricato sul suo account, si vedono lui e Carriero discutere all'ingresso di un locale: le immagini erano accompagnate dalla canzone "Paparazzi" di Lady Gaga.

"Scusate l'assenza, ma anche noi litighiamo", ha fatto sapere il tentatore ai quei fan che per ore si sono chiesti che fine avessero fatto i due.

A queste clip, ne sono seguite altre che documentavano la pace avvenuta tra i due dopo la lite: Luciano e Manuela sono stati ripresi a loro insaputa (?) mentre si scambiavano dei baci appassionati.

I commenti degli spettatori di Temptation Island

Le Instagram Stories che Luciano ha pubblicato in questi giorni sulla prima discussione che ha avuto con la fidanzata, hanno fatto discutere parecchio: sono in molti, infatti, ad essersi esposti sul web per commentare le immagini in questione.

"Vabbè, ma loro tutto apposto? Ma che coppia cringe è?

Pubblicano mentre stanno discutendo e poi si baciano dopo aver chiarito, ridicoli", "Le storie dei due che fanno finta di litigare, che cosa super cringe", "Luciano e Manuela di Temptation sono la cosa più fake che abbia mai visto: finta lite con Paparazzi di sottofondo, la scritta, i tag e il bacio con la canzone Baciami. Ma che roba è", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter dopo che Luciano ha aggiornato i fan sulla sua relazione.

Sono in tanti, dunque, a non credere alla coppia che si è formata davanti alle telecamere del format estivo di Canale 5: il termine che la maggior parte degli scettici stanno usando per descrivere Punzo e Carriero, è "finti".

Silenzio dai protagonisti di Temptation Island

Le aspre critiche che hanno ricevuto dopo aver reso pubblica la loro prima litigata, paiono non aver turbato affatto Luciano e Manuela. I due, infatti, continuano a condividere la loro vita di coppia sui social network, infischiandosene degli hater e dei commenti negativi che stanno ricevendo da chi non crede nel loro amore.

Punzo e Carriero si sono conosciuti nel villaggio di Temptation Island che ha ospitato il cast dell'edizione 2021: lei era fidanzata con Stefano, ma è nel bel tentatore che ha trovato l'affetto e le attenzioni che le mancavano da tempo.

Anche Sirena ha trovato la persona giusta all'Is Morus Relais: il pugliese sta frequentando la single Federica e con lei sembra fare progetti importanti.

Il reality estivo di Canale 5, dunque, ha fatto aprire gli occhi ai due ragazzi che stavano insieme infelicemente da anni, ma anche ad altri che proprio davanti alle telecamere hanno capito di non avere accanto l'anima gemella (Jessica e Alessandro si sono detti addio, così come Valentina e Tommaso).