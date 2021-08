Rıza Soyözlü continuerà ancora per molto a nascondere a tutti di aver architettato il malvagio piano che ha portato alla morte di Fügen Karahasanoğlu. Tuttavia, nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, il cerchio attorno al machiavellico criminale sembrerà stringersi.

Tutto inizierà quando un testimone accuserà l'uomo dell'omicidio della madre di Cesur. A raccogliere la testimonianza saranno proprio il figlio e Sühan. Stando alle anticipazioni turche, però, lo psicopatico fratello di Adalet sarà sempre un passo avanti ai suoi nemici e inchiodarlo non sarà così semplice.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Riza vuole ottenere la fiducia di Cesur

Le anticipazioni di Brave and Beautiful relative alle puntate già trasmesse in Turchia rivelano che Riza si avvicinerà a Cesur, il quale si offrirà di ospitarlo, facendolo comunque tenere sotto controllo da Kemal. Dopo aver capito di essere spiato, cercherà un modo per ottenere la fiducia di Alemdaroğlu. Quando l'uomo starà per lasciare la tenuta, qualcuno sparerà a Cesur. Per salvargli la vita, il criminale gli farà da scudo con il suo corpo. In questo modo il fratello di Adalet otterrà ciò che voleva sin dall'inizio. Nel frattempo, alcuni giorni dopo il finto agguato, Sühan (Tuba Büyüküstün), separata dal marito e tornata a vivere nella casa del padre Tahsin, riceverà la telefonata da un mendicante che sosterrà di conoscere l'identità dell'assassino di Fügen.

In cambio della preziosa rivelazione, l'uomo chiederà il pagamento di un'alta somma di denaro.

Il mendicante rivela a Cesur chi ha ucciso sua madre: Brave and BeautifuI, trame turche

Sühan dovrà recarsi da sola in un luogo isolato con la somma di denaro richiesta. La giovane Korludağ seguirà alla lettera le istruzioni fornite dal mendicante, ignorando di essere seguita da Cesur.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le cose si complicheranno quando il testimone si accorgerà della presenza di Alemdaroğlu. L'uomo cercherà di fuggire, ma non riuscirà nel suo intento. Cesur, infatti, riuscirà ad acciuffarlo per costringerlo a confessare ciò che sa sull'omicidio della madre. Il protagonista rimarrà sbigottito nell'apprendere dallo sconosciuto che l'orribile trappola mortale sarebbe stata pianificata da Riza.

Quali conseguenze avrà questa inaspettata rivelazione?

Riza incastra Tahsin Korludağ: Brave and BeautifuI, anticipazioni turche

Dopo aver saputo che Riza è il vero responsabile della morte della madre, Cesur penserà a come incastrare il criminale. Stando alle anticipazioni, Alemdaroğlu e la moglie Sühan pianificheranno una trappola. I due escogiteranno un modo per fare uscire allo scoperto l'assassino. Gli scriveranno un biglietto da parte del presunto testimone, chiedendogli di poterlo incontrare. Il fratello di Adalet, però, dimostrerà ancora una volta di saper giocare d'anticipo. Al luogo fissato per l'incontro Soyöglü arriverà seguito dalla polizia, la quale arresterà il mendicante.

Una volta in commissariato, avverrà il colpo di scena: l'uomo confesserà di avere accusato Riza su ordine di Tahsin, già indagato per la morte di Fügen.

Tutto questo farà parte dell’ennesima macchinazione dell'ex galeotto, intenzionato a fare ripartire le indagini sull'omicidio della donna dal punto iniziale, cioè dalle accuse a Korludağ.