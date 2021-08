L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful è confermato nel daytime di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate turche, che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Ad essere particolarmente colpito sarà Cesur, il quale dovrà fare i conti con la morte di sua mamma. Occhi puntati anche su Bulent che, nei prossimi appuntamenti della soap opera turca, porterà avanti la sua missione: riuscire a conquistare Banu.

La terribile morte della mamma di Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che Cesur si troverà a fare i conti con l'ennesimo triste evento che lo colpirà in prima persona e che lo metterà a durissima prova.

L'uomo, infatti, assisterà alla morte in diretta di sua mamma: un episodio che lo lascerà senza parole e che lo porterà a puntare il dito, ancora una volta, contro Tahsin.

Cesur, infatti, riterrà il padre di Suhan responsabile della morte di sua mamma dopo che lo ritiene già l'artefice della morte di suo padre.

Cesur sparisce per 45 giorni

Sta di fatto che, dopo la morte della mamma, Cesur si renderà conto di dover stare per un po' di tempo da solo.

Proprio per questo motivo deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto anche con sua moglie, malgrado Suhan proverà a farlo ragionare.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Cesur sparirà nel nulla per 45 lunghi giorni, durante i quali non darà notizie a nessuno. Successivamente, però, sarà mosso dall'esigenza di tornare di nuovo in città per far chiarezza su quanto è accaduto.

E poi ancora le trame turche delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, rivelano che Bulent riuscirà a parlare con Banu e le farà presente che dovrebbe smetterla di stare dietro a un uomo che ormai ha smesso di amarla.

Bulent non demorde con Banu

In un primo momento, le parole di Bulent daranno molto fastidio alla donna, la quale lo inviterà a non intromettersi, dato che non conosce la realtà dei fatti della sua relazione precedente con Cesur.

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui Cahide scoprirà di essere davvero incinta. A quel punto, chiamerà Hulya per chiederle di farsi trovare in ospedale e di prepararle una nuova documentazione falsa.

E così Hulya, non avendo possibilità di spostarsi, deciderà di chiamare Bulent per rimediare un passaggio in auto.

Il primo bacio tra Bulent e Banu: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che, proprio durante il tragitto in macchina, Banu incrocerà la macchina di Bulent che viaggia con l'ex prostituta, con la quale in passato c'era stato del tenero.

La reazione di Banu, quindi, non sarà delle migliori anche se Bulent riuscirà a farle spiegare da Cahide che ha dato soltanto un passaggio a Hulya e che tra di loro non c'è nulla di concreto.

Solo a quel punto, Banu crederà alla versione dei fatti dell'uomo e così i due si ritroveranno nel bel mezzo di una fiera, dove ci sarà il colpo di scena. Bulent prenderà in mano le redini della situazione e riuscirà a darle un primo bacio che verrà ricambiato dalla donna.