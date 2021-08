La confessione di Adalet e il suo arresto causeranno una serie di avvenimenti che spingeranno Sühan a chiedere il divorzio e metteranno in pericolo la vita di Cesur. Nelle prossime puntate italiane di Brave And Beautiful, dopo che Adalet Soyözlü si costituirà alla polizia per gli omicidi dell'ex direttore dell'orfanotrofio e di Hasan Karahasanoğlu, commessi trent’anni prima, il fratello Riza tornerà in libertà. Il criminale continuerà a meditare vendetta verso Tahsin Korludağ e cercherà, con l'inganno, di avvicinarsi ad Alemdaroğlu.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Cesur riceve la visita di Riza

Le anticipazioni turche delle prossime puntate rivelano che Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) continuerà a dubitare che Adalet (Nihan Büyükağaç) abbia assassinato il padre e il direttore dell'orfanotrofio senza il supporto di Tahsin (Tamer Levent). Ciò lo porterà ad avere conflitti con la moglie Sühan (Tuba Büyüküstün). Quest'ultima deciderà di chiedere il divorzio, ma l'uomo non vorrà concederglielo. Mentre la crisi coniugale diventerà sempre più incandescente, Cesur riceverà la visita di Riza (Yiğit Özşener). Il criminale da poco scarcerato cercherà di guadagnarsi la sua fiducia, appoggiando la teoria del coinvolgimento di Tahsin nei delitti commessi da Adalet.

Convinto che l'ex detenuto possa aiutarlo nella sua battaglia al potente Korludağ, Cesur deciderà di ospitarlo nella tenuta facendolo lavorare come bracciante. In questo modo, inconsapevolmente, asseconderà i piani di Riza.

Cesur non si fida, Riza lascia la tenuta

Nonostante l'iniziale benevolenza di Cesur, il soggiorno di Riza alla tenuta Alemdaroğlu avrà vita breve.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, secondo le anticipazioni turche di Brave and Beautiful, il figlio di Hasan inizierà ad avere poca fiducia in Riza e chiederà al giovane Kemal (Fırat Altunmeşe) di seguire il criminale per capire se nasconda qualcosa. Come i telespettatori hanno avuto modo di leggere in alcune anticipazioni, Cesur ignorerà che dietro la morte della madre Fügen (Tilbe Saran) ci sia la mano del fratello di Adalet.

Il criminale, però, si accorgerà di essere "sorvegliato" e comunicherà al protagonista la volontà di abbandonare la tenuta. Questo comportamento, in realtà, nasconde delle altre intenzioni. Perciò, l'uomo farà accadere qualcosa rimetta in discussione la loro collaborazione.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Riza inganna Cesur

Le macchinazioni di Riza non finiranno facilmente. Proprio mentre starà per andarsene, uno sconosciuto sparerà contro Cesur. Seguendo alla lettera il piano architettato dallo psicopatico, Riza interverrà tempestivamente, prendendosi le pallottole destinate ad Alemdaroğlu. Nei prossimi appuntamenti con Brave and Beautiful, grazie a questo avvenimento, Cesur tornerà ad avere fiducia nell'uomo.

Secondo le anticipazioni delle puntate già trasmesse in Turchia, il figlio di Hasan andrà in ospedale a far visita al ferito. A quel punto il protagonista ridarà a Riza il suo posto e deciderà nuovamente di ospitarlo. Intanto, il giovane continuerà ad indagare sul tentato omicidio di Tahsin.