Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, Korhan non riuscirà più a nascondere ciò che ricorda della notte in cui fu ucciso Hasan Karahasanoğlu. Una sera il giovane berrà un po' troppo e, in preda alla sbornia, confesserà a Sühan che 30 anni prima per puro caso, si ritrovò ad assistere alla morte del padre di Cesur. A questo punto si verificheranno una serie di eventi a catena che porteranno Adalet a costituirsi e mostreranno ai telespettatori il volto del complice di Riza.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Suhan vuole il divorzio

Dopo il tentato omicidio di Tahsin (Tamer Levent), Sühan (Tuba Büyüküstün) si scontrerà con Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), ammettendo di essere stanca della continua lotta tra lui e il padre. Esasperata, la giovane prenderà una drastica decisione: chiedere il divorzio. Sühan sembrerà sicura di aver fatto la scelta giusta e richiederà subito che vengano avviate le pratiche che metteranno fine al matrimonio con Cesur. Tuttavia, nelle prossime puntate di Brave and Beautiful le cose prenderanno una piega inaspettata quando Korhan (Erkan Avci) confiderà alla sorella un segreto che lo tormenta da molti anni. Sarà la confessione del fratello a rimettere in discussione la decisione di Suhan, la quale inizierà ad interrogarsi sulla sincerità del padre.

Korhan, Sühan e Cesur mettono Tahsin con le spalle al muro: Brave and Beautiful, trame turche

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful Korhan avrà un ruolo importante nelle vicende che legano Tahsin a Cesur e nel rapporto tra quest'ultimo e Sühan. Il primogenito di Korludağ, tormentato dal ricordo della notte in cui, da bambino, fu testimone della morte di Hasan, non riuscirà più a tenere per sé la verità e la svelerà alla sorella.

Così facendo, quest'ultima si renderà conto delle bugie del padre e ricomincerà a credere nel marito, dal quale si è separata dopo il tentato omicidio del genitore. Stando alle anticipazioni turche, i fratelli Korludağ metteranno al corrente Alemdaroğlu e insieme a lui metteranno con le spalle al muro Tahsin, pretendendo la verità sulla notte in cui fu assassinato Karahasanoğlu.

Salih è il complice di Riza: anticipazioni turche di Brave and Beautiful

Nel frattempo Tahsin, che in precedenza sarà venuto a conoscenza di alcune conversazioni telefoniche tra Adalet (Nihan Büyükağaç) e Riza (Yiğit Özşener), riceverà dalla moglie una chiamata in cui gli dice che non lo ha mai tradito. Detto questo, la donna si costituirà, dichiarando di aver ucciso lei, circa 30 anni prima, sia il direttore dell'orfanotrofio che il padre di Cesur. Grazie alla confessione di Adalet, il fratello verrà scarcerato. A questo punto emergerà l'identità del complice del criminale, nonché il cecchino che ha sparato a Tahsin. Si tratta di Salih Turhan (Okday Korunan), lo scagnozzo di Korludağ. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che Cesur non si accontenterà della versione dei fatti fornita da Adalet e continuerà a sospettare che Tahsin abbia avuto un ruolo nella vicenda.