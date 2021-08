Ancora una volta Cesur Alemdaroğlu subirà la perdita di una persona cara e tutto accadrà, apparentemente, per mano di Tahsin. Nelle prossime puntate italiane di Brave and BeautifuI il protagonista perderà la madre in terribili circostanze che porteranno all'arresto del capofamiglia Korludağ. Dopo il tragico evento, Cesur si allontanerà dalla città e vi farà ritorno dopo 45 giorni, in tempo per testimoniare al processo contro Tahsin. Da qui in poi accadranno dei colpi di scena che porteranno alla scarcerazione dell'uomo e, in seguito, al suo tentato omicidio.

Anticipazioni turche Brave and BeautifuI: Fügen muore davanti al figlio Cesur

Come è già stato anticipato, nelle puntate di Brave and BeautifuI in onda prossimamente anche in Italia, Fügen (Tilbe Saran) sarà vittima di una trappola organizzata da Rıza (Yiğit Özşener), fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç) e acerrimo nemico di Tahsin (Tamer Levent). Il criminale, deciso a vendicarsi di Korludağ che trent'anni prima lo fece arrestare per un delitto non commesso, non avrà scrupoli nel servirsi della povera donna per mandare in carcere il cognato. L'uomo costruirà una sorta di gabbia sospesa a diversi metri di altezza dal pavimento con un'apertura dal basso nella quale rinchiuderà Fügen. Successivamente, come pianificato, attirerà sul posto Tahsin e gli farà credere che in quella cella ci sia Adalet.

Quando l'uomo cercherà di aprirla, innescherà la caduta della prigioniera che andrà a schiantarsi a terra, davanti al figlio Cesur che arriverà sul posto nel momento dell'impatto.

Tahsin viene scarcerato in attesa di prove: spoiler turchi di Brave and Beautiful

Cesur, devastato dal dolore, si allontanerà dalla città e vi farà ritorno 45 giorni dopo la tragica vicenda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane rimetterà piede a Korludağ per testimoniare alla prima udienza del processo in cui si accusa Tahsin, ancora rinchiuso in carcere, di aver avuto un ruolo significativo nella morte di Fügen Karahasanoğlu. Cesur, però, cercherà di non farsi trasportare dall'odio che prova per l'uomo e sceglierà di essere sincero, dichiarando di non aver visto l'imputato aprire la gabbia dove si trovava sua madre, ma di averlo soltanto visto sul luogo del delitto.

Grazie a questa testimonianza, il potente Korludağ verrà scarcerato, in attesa che vengano trovate delle prove che dimostrino come sono andate veramente le cose. Tahsin, però, non sa che Alemdaroğlu è disposto a tutto per fargli confessare i suoi crimini. Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che Cesur passerà alle "maniere forti".

Un misterioso cecchino spara a Tahsin: Brave and Beautiful, anticipazioni turche

Stando alle anticipazioni di Brave and Beautiful già trasmesso in patria, a questo punto della serie avverranno due colpi di scena: il sequestro di Tahsin e il suo tentato omicidio. Infatti, approfittando della distrazione di tutti per la fiera degli agricoltori, Cesur rapirà il nemico e lo porterà su un'altissima scogliera.

Il figlio di Hasan sembrerà disposto a tutto per far confessare il suocero, anche gettarlo in mare. Alemdaroğlu vorrà sapere come sono morti i suoi genitori, ma l'anziano ripeterà di non aver ucciso nessuno dei due e che il colpevole è qualcun'altro. Proprio mentre Cesur si mostrerà ancora più convincente per intimorire l'uomo, da un'altura un misterioso cecchino sparera a Korludağ in pieno petto. A seguito di ciò, Tahsin verrà trasportato in ospedale in fin di vita, tanto da dover essere operato d'urgenza. Stanca del comportamento del marito, Sühan (Tuba Büyüküstün) gli restituirà la sua fede nuziale.