Le anticipazioni della soap opera turca Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Cesur sarà ormai molto vicino alla verità riguardo la morte del padre, tanto che prenderà una decisione che lo porterà a scoprire ogni cosa. Alemdaroğlu chiederà di riesumare il corpo di suo padre Hasan e scoprirà che l'uomo non si è affatto suicidato, bensì è stato brutalmente ucciso. Non ci vorrà molto prima che Cesur vada a cercare Tahsin per chiedergli delle spiegazioni, ma l'uomo farà di tutto per non raccontargli la verità e incolperà suo cognato Riza dell'omicidio di Hasan.

Tra Cesur e Korludag ci sarà un duro confronto, che sarà interrotto soltanto dall'arrivo improvviso di Suhan.

Cesur vuole riesumare il corpo del padre

Nelle puntate di Cesur ve Güzel che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Cesur sarà ancora molto determinato a scoprire come sia morto suo padre, soprattutto dopo che Suhan gli ha letto il contenuto della lettera, che il genitore ha scritto prima di morire. Sarà così che Cesur deciderà di richiedere la riesumazione del corpo del padre, così da non avere più dubbi. Tahsin farà di tutto per impedire che l'uomo si avvicini alla verità, ma i suoi sforzi si riveleranno inutili. Dopo tante peripezie, infatti, Alemdaroğlu riuscirà a scoprire ogni dettaglio della morte di suo padre, ma non resterà tanto meravigliato, poiché anche in precedenza il giovane non aveva creduto che il genitore si fosse tolto la vita.

Cesur scopre che il padre è stato ucciso

Cesur farà riesumare il corpo di suo padre Hasan Karahasanoglu e all'improvviso scoprirà che l'uomo è stato ucciso: sul suo corpo, infatti, verranno ritrovati alcuni fori di proiettile. Sarà così che Cesur scoprirà che il padre non si è suicidato, ma è stato brutalmente assassinato. Dopo aver appreso la verità sulla morte di Hasan, Cesur sarà desideroso di vendicarsi il prima possibile e comincerà a pensare ad un piano.

Tahsin incolpa Riza dell'omicidio di Hasan

Cesur sarà furioso e si recherà dal suo nemico Tahsin Korludag, poi si chiuderà insieme a lui nel suo ufficio e non lo farà uscire, fino a quando l'uomo non avrà ammesso ogni cosa riguardo l'omicidio di suo padre Hasan. Cesur sarà ormai determinato a scoprire tutta la verità e a smascherarlo una volta per tutte, ma Tahsin inventerà una storia inverosimile e farà di tutto pur di uscirne pulito.

Korludag, infatti, dirà a Cesur che il colpevole dell'omicidio di Hasan, in realtà è suo cognato Riza. Il confronto tra i due, però, non terminerà con la confessione di Tahsin, ma all'improvviso la lite sarà interrotta dall'arrivo di Suhan.