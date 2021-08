Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap spagnola, attualmente, va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle 14:10. Le intricate dinamiche hanno trasformato questa storia in un prodotto di grande successo e, nonostante il finale sia sempre più vicino, il pubblico non smette di interessarsi ai suoi amati personaggi.

Nelle puntate del 30 e del 31 agosto, i colpi di scena non mancheranno. Laura, seguendo un piano ideato da Genoveva, accuserà Felipe di violenza, mentre Marcos, con una scusa, cercherà di allontanare Felicia in modo da potersi impossessare di una lettera ricevuta dalla donna.

Fabiana fingerà di essere sposata con Servante e Rosina cercherà di convincere Liberto a non votare per Ramon.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 30 agosto: Laura accuserà Felipe di violenza

Nella puntata del 30 agosto di Una vita, Laura lancerà un'accusa molto grave nei confronti di Felipe: dirà che l'uomo ha fatto violenza su di lei. L'avvocato rimarrà sconvolto dalle sue parole e affermerà di non essere lui il responsabile dell'accaduto. Ovviamente, questo è solo l'ennesimo piano organizzato da Genoveva per vendicarsi del marito. Sfrutterà questa occasione per mandarlo via di casa. Felipe, completamente impotente, sarà costretto ad allontanarsi dalla sua abitazione.

Ormai sarà evidente a tutti che Genoveva è totalmente fuori controllo.

Ogni sua azione sarà mossa dall'intento di vendicare la morte del suo bambino e sarà disposta a tutto pur di riuscirci.

Intanto, Marcos sarà intenzionato a mettere le mani su una lettera ricevuta da Felicia. All'interno, infatti, ci sono informazioni che la donna non dovrà assolutamente scoprire. Per agire indisturbato, Marcos chiederà a Felicia di recarsi nel magazzino del ristorante.

Una volta solo, inizierà a cercare il messaggio in ogni angolo del locale.

Una vita, spoiler di martedì 31 agosto: Fabiana fingerà di essere sposata con Servante

Le anticipazioni del 31 agosto di Una vita rivelano che Servante vorrà partecipare a tutti i costi al concorso delle pensioni. Senza una moglie, però, non potrà inviare la sua iscrizione.

Così, Fabiana, per aiutarlo ad arginare questo ostacolo, si fingerà la sua amata consorte. Il piano funzionerà?

Intanto, Genoveva sarà molto soddisfatta per il lavoro svolto da Laura. La ragazza, infatti, si è calata perfettamente nella parte della vittima sconvolta dagli abusi di un malvagio predatore. Per ricompensarla, le offrirà una somma di denaro.

Nel frattempo, Ramon prenderà una decisione importantissima: quella di candidarsi alle elezioni. Tutti i suoi amici prometteranno di votare per lui, ma Rosina non sarà molto contenta della cosa. Infatti, proverà a convincere Liberto a tornare sui suoi passi perché non concorda affatto con il piano d'azione dei liberali