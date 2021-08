La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Da circa un mese, ormai, i due hanno fatto perdere le loro tracce, dopo una prima parte d'estate trascorsa insieme, tra viaggi in giro per l'Italia e la trasferta in Turchia, durante la quale l'attore ha avuto modo di presentare alla conduttrice sportiva tutti i componenti della sua famiglia. Poi si è rotto qualcosa e, gli ultimi retroscena sulla coppia, rivelano che Diletta si sarebbe indispettita per qualcosa che avrebbe fatto il suo fidanzato.

La rottura tra Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, la love story tra Can e Diletta sembrava procedere nel migliore dei modi: tutto lasciava presupporre che ci fossero delle intenzioni serie di voler costruire qualcosa di bello, tanto che si era parlato anche di un possibile matrimonio.

Un'ipotesi che, la stessa Diletta non aveva smentito durante la consegna del tapiro di Striscia la notizia, ammettendo però che bisognava fare le cose con calma e che il matrimonio era solo rimandato a data da destinarsi.

Da circa un mese, però, i due non si fanno più vedere insieme: ognuno ha intrapreso la sua strada e l'assenza di Can Yaman al trentesimo compleanno della conduttrice, non è passata inosservata. Sarebbe proprio questa la prova ufficiale dell'addio tra i due fidanzati.

Il retroscena sulla rottura tra Diletta e Can

Ma per quale motivo si sono detti addio, nel momento in cui tutto sembrava procedere nel migliore dei modi? A svelare l'ultimo retroscena su questa separazione, ci ha pensato un sito web, il quale fa sapere che la conduttrice sportiva si sarebbe indispettita per alcuni gesti da parte dell'attore turco.

In particolare, viene fatto riferimento al famoso episodio in cui Can Yaman strattonò la sua fidanzata Diletta dopo l'uscita da un ristorante turco, per "proteggerla" dall'assedio di giornalisti e fotografi.

La stessa conduttrice, in quell'occasione non gradì il gesto dell'attore, al punto da chiedergli di non tirarla e di stare calmo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla di atteggiamento prevaricatore da parte di Yaman

"Questo atteggiamento considerato prevaricatore da parte della giornalista di Dazn, l'avrebbe indispettita al punto da far calare il gelo tra di loro", viene detto sulla coppia dell'estate.

Tuttavia, la verità "ufficiale" su questa rottura ancora non si conosce, dato che a distanza di settimane sia Can Yaman che Diletta non hanno ancora rotto il silenzio su quello che sta succedendo nelle loro vite private.

I due, infatti, sui social non hanno mai proferito parola sulla loro crisi, malgrado le indiscrezioni e le testimonianze delle loro nuove vite da single.