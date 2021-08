Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate turche che saranno trasmesse nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per delle novità importanti legate a Cesur. L'uomo si ritroverà di nuovo in pericolo di vita mentre Cahide verrà messa con le spalle al muro da suo marito Korhan, il quale scoprirà tutta la verità sulle menzogne che gli ha raccontato, in merito alla gravidanza.

Riza viene scarcerato e va da Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le nuove trame turche di Brave and Beautiful rivelano che Adalet deciderà di assumersi le responsabilità legate alla morte del padre di Cesur e così andrà dalla polizia per confessare di essere lei la responsabile di quello che è accaduto circa trenta anni prima.

In questo modo, quindi, la donna finirà per scagionare Riza che tornerà subito in libertà dopo anni di carcere ma anche Tahsin, che fino a questo momento era considerato da Cesur tra i responsabili di quello che era successo.

Tuttavia, nonostante la confessione di Adalet, Cesur continuerà a credere che Tahsin sia coinvolto nell'omicidio del padre e potrà contare sul sostegno da parte di Riza, il quale chiederà ospitalità proprio al marito di Suhan dopo essere tornato in libertà.

Cesur si ritrova in serio pericolo di vita

Le anticipazioni della soap opera Mediaset, però, rivelano che questo stretto contatto con Riza, metterà di nuovo Cesur in serio pericolo di vita.

Un criminale, infatti, farà partire un colpo di pistola rivolto proprio contro Cesur: per fortuna, però, Riza riuscirà ad evitare il peggio, mettendosi davanti e facendogli da scudo per proteggerlo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Brave & Beautiful rivelano che Korhan dovrà fare i conti con le menzogne e le bugie che gli sono state raccontate da sua moglie.

Tutto partirà nel momento in cui Cahide scoprirà di essere realmente in dolce attesa di un bambino e per questo motivo comunicherà a Hulya che non vorrà più tenere il suo bambino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Korhan scopre le bugie di Cahide: trame turche Brave & Beautiful

La reazione di Hulya, però, non sarà affatto delle migliori e una volta messo al mondo il bambino, non ci penserà su due volte a ricattare l'astuta Cahide.

Hulya, infatti, è in possesso delle registrazioni delle varie conversazioni che ha avuto con Cahide, dove parlavano di questo accordo segreto legato alla finta gravidanza da portare avanti.

Le anticipazioni turche di Brave & Beautiful rivelano che Hulya non si farà problemi a spiattellare tutta la verità dei fatti in faccia a Korhan, mettendolo così al corrente delle bugie di sua moglie con tanto di prova audio.

A quel punto, l'uomo si renderà conto delle menzogne che gli sono state raccontate nel corso degli ultimi mesi e la sua reazione non sarà delle migliori, al punto da decidere di non perdonare sua moglie.